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Barcelona, 26 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han desalojado, uno a uno, al medio centenar de docentes que se habían encerrado en la planta baja del Palau de la Generalitat, los cuales han sido identificados por la policía, que abrirá diligencias para determinar posibles responsabilidades penales o administrativas.

A primera hora de este jueves, unos cincuenta profesores se han encerrado en el Palau de la Generalitat y se han sentado en las escaleras de la puerta principal, en el marco de una nueva jornada de huelga para exigir mejoras en la escuela pública.

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Los maestros y profesores han entrado en el vestíbulo de la Generalitat en una acción sorpresa, mientras otro grupo de maestros se concentraba en la plaza de Sant Jaume profiriendo gritos a favor de la escuela pública.

Ante ello, efectivos de los Mossos d'Esquara han establecido un dispositivo de seguridad para garantizar la protección del edificio y el normal desarrollo de la actividad institucional, según ha informado la Policía de la Generalitat en un comunicado.

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Hacia las 7:30 horas, los Mossos han activado el servicio de mediación, que ha mantenido una interlocución con los representantes del colectivo de docentes. Durante la misma, estos han manifestado su voluntad de entregar una carta a Presidencia y abandonar posteriormente el edificio.

A lo largo de la actuación, la policía ha requerido en diversas ocasiones a los manifestantes que abandonaran el Palau de forma voluntaria y ordenada. Pese a estos requerimientos, las personas concentradas han hecho caso omiso a las indicaciones policiales, según los Mossos.

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Ante esta negativa, los Mossos han empezado hacia las 8:10 horas a sacar a las personas que se encontraban en el interior. Debido a que los docentes no han colaborado en esta actuación, los agentes los han sacado, uno a uno, de manera individualizada, precisa la Policía de la Generalitat en el comunicado.

Paralelamente, en el exterior del Palau de la Generalitat se han concentrado unas 200 personas del mismo colectivo.

Poco antes de las nueve de la mañana, los agentes ya habían identificado a todas las personas implicadas en esta acción.

Una vez completada la actuación, los Mossos abrirán diligencias policiales para determinar responsabilidades penales o administrativas que se puedan derivar de los hechos.

Según los Mossos, la acción se ha gestionado priorizando en todo el momento el diálogo y la mediación, y garantizando la seguridad tanto de las personas participantes como de las instalaciones afectadas.

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Los docentes se han limitado a permanecer en la zona de acceso a vehículos y a las escaleras que conducen al primer patio del Palau, sin que en ningún momento hayan en dependencias interiores ni en zonas restringidas del edificio. EFE

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