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Eva García González

Santander, 26 nov (EFE).- La banda Los Estanques aboga por "mantener la artesanía en la canción y en todas las artes", porque es algo "muy humano en un mundo cada vez menos humano", y considera que si todos los artistas produjeran su propia música "darían una buena patada a la industria".

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En una entrevista con EFE, el día que sale su nuevo disco "NO", que pretende ser una negativa al desencanto social, "camuflado en canciones de amor" con letras sencillas, la voz y guitarra del grupo, Iñigo Bregel, recuerda que ha producido él mismo todos sus trabajos de forma independiente, en colaboración con otros productores.

Bregel y el batería y coproductor del grupo, Andrea Conti, defienden, por ello, la autoproducción y confiesan no saber posicionarse respecto al uso de herramientas como la inteligencia artificial.

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El músico cántabro reconoce que las nuevas tecnologías son "una herramienta más", pero asegura que lo más importante es que los artistas traten de hacer sus propias cosas de forma "artesana", que conecten con el público a través de ellas y que "si no lo petan, no pasa nada".

"La industria siempre está al acecho de que salga alguien un poco bien para cogerle o de encontrar a gente que puede petarlo. Si lo petan, ellos ya empiezan a tomar el control y a trabajar en esa banda. Eso es una mierda. Te quita la ilusión cada vez que lo ves", lamenta el cantante.

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En su caso ha sido al revés, explica, ha sido la industria quien ha acudido a ellos una vez publicaron algunos discos y llenaron algunas salas de conciertos, ante lo que ellos prefirieron "no sucumbir" y seguir autoproduciendo.

"Yo conozco mucha gente que produce otras bandas y a la hora de hacer lo suyo llaman a otra persona para tener una visión externa. En nuestro caso nosotros somos nuestra propia visión externa", señala Bregel.

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En cuanto a producir desde el territorio, algo que comparten con más artistas cántabros que deciden trasladar los estudios a sus pueblos, el líder de Los Estanques reconoce que, aunque es algo "muy positivo", es "difícil", porque para poder hacerlo han tenido que encontrar el reconocimiento fuera de su tierra.

"Nosotros nos hemos ido ocho años a Madrid y una vez que nos han reconocido fuera nos han reconocido un poco más aquí. Yo tengo un estudio en Meruelo pero creo que solo grabó una banda de Cantabria. En nuestro caso ha sido una vez que hemos pasado por ciertos aros cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlo en casa", señala.

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Tras una gira con El Canijo de Jerez, continúan haciendo bolos con el artista jerezano, pero ahora buscan volcar todo lo aprendido de su mano en su nuevo disco que desean que llegue "muy lejos" y que cuenta, además, con la hermana del cantante, Amaia Bregel, que se ha sumado a la banda para la gira que comenzará en el Escenario Santander el 30 de diciembre.

"Estamos en un momento de puta madre y eso se va a notar en la gira, porque tenemos ganas de salir a tocar. Era necesario para sacar un octavo disco porque que en esto, como no vaya bien, la ilusión se va para abajo. Y gracias a Dios hemos hecho cuatro giros y parece que nos han salido bien", celebran.

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Después de inaugurar el tour de 'No', los Estanques pasarán durante febrero y marzo por salas de Madrid, Zaragoza, Sevilla, Valencia y Badalona. EFE

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