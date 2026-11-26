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Madrid, 26 nov (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME) está movilizando un equipo sanitario integrado por un total de 120 efectivos y 25 medios para apoyar en la emergencia migratoria de El Hierro, en un despliegue que se llevará a cabo durante este jueves.

Los militares van a apoyar en tareas de triaje y asistenciales, en relación a la estabilización de patologías agudas, ha informado el Ministerio de Defensa.

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El dispositivo está integrado por un total de 120 militares, entre ellos 3 médicos, 8 enfermeros y 15 técnicos sanitarios, así como 25 medios, que incluyen dos ambulancias.

Asimismo, efectivos de la UME instalarán dos puestos sanitarios avanzados sobre el terreno, para coordinar y dirigir el desarrollo de las actuaciones médicas asignadas.

El personal procede de los destacamentos de la UME en las islas Canarias con refuerzos procedentes de la Península, que volarán desde las bases aéreas de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Morón de la Frontera (Sevilla).

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El despliegue se ejecutará a lo lago del día de hoy, atendiendo a la planificación y los requerimientos logísticos que exigen este tipo de operaciones, ha precisado Defensa.

El coronel médico Fernando Moro, jefe de Sanidad de la UME, ha explicado que se trata de una misión "eminentemente sanitaria", pero con el apoyo de otras capacidades, con unos "objetivos claros" de apoyar a Canarias "con ese criterio de complementariedad que tenemos en la unidad".

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Este despliegue responde a la solicitud realizada este miércoles por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante el "desborde" de sus medios para afrontar la emergencia migratoria en la isla.

Clavijo ha declarado una emergencia de nivel 2 (en la que cabe solicitar apoyo del Estado), por una "situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad derivada de la llegada masiva de personas migrantes por vía marítima a la isla de El Hierro".

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El presidente canario ha dado este paso después de que, solo en los últimos dos días, hayan llegado casi 3.000 inmigrantes en pateras y cayucos a la isla de El Hierro, cuyo censo de población es de 12.000 habitantes.

El número de efectivos y medios de la UME podrá ampliarse en caso de que la evolución de la situación así lo requiera, ha señalado Defensa. EFE

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