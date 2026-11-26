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Málaga, 26 nov (EFE).- La familia de Manuel José García Caparrós, el sindicalista malagueño asesinado en la manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977, ha solicitado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, una reunión para proponer la instalación de una escultura en su memoria con motivo del 50 aniversario.

Las hermanas han enviado una carta al regidor para abordar las propuestas de conmemoración de la asociación Manuel José García Caparrós, entre las que figura la instalación de una escultura cerca del lugar donde falleció, según ha informado este jueves la asociación en un comunicado.

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En la misiva, registrada el pasado 18 de noviembre y "todavía sin respuesta", la familia quiere plantear distintas actividades y "que precisan, algunas de ellas, el apoyo del Ayuntamiento de Málaga".

El objetivo es plantear la instalación de una escultura de Manuel José García Caparrós "en la esquina o en la avenida cerca de donde cayó", además de organizar un encuentro conmemorativo de la cultura andaluza para "reivindicar el espíritu del 4D" y la memoria de su hermano en el 50 aniversario.

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Para el próximo 4 de diciembre, los actos previstos arrancan el día 3, con la inauguración de la calle Manuel José García Caparrós en Aguilar de la Frontera (Córdoba).

Al día siguiente tendrá lugar una rueda de prensa y ofrenda floral en Málaga con la participación de las hermanas y otras personas vinculadas a la asociación. EFE

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