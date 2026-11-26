Guardar

Valencia, 26 nov (EFE).- Tres de los seis marineros que viajaban en un carguero que se ha hundido la madrugada de este jueves a unas 57 millas náuticas al este de Valencia y 30 millas al norte de Ibiza, y que han sido trasladados a Valencia, han quedado hospitalizados con heridas y dolor abdominal.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), de los seis tripulantes recogidos en el aeropuerto de Manises (Valencia), dos han sido trasladados al Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, uno por hipotermia, que ya ha sido dado de alta, y otro por herida abierta en una pierna y fractura de muñeca, que permanece ingresado.

PUBLICIDAD

Los otros cuatro tripulantes han sido trasladados al Hospital de Manises, dos por hipotermia, que ya han sido dados de alta, un tercero por herida abierta en una pierna y un cuarto por dolor abdominal. Los dos últimos permanecen ingresados.

Según el CICU, en el traslado de los tripulantes del buque hundido en aguas de Baleares han intervenido una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia de transporte urgente.

PUBLICIDAD

El barco que se ha hundido, y en el que ha fallecido un marinero, es el Med Emre, que navegaba bajo la bandera de Malta desde Algeciras hasta Barcelona. Era un barco de transporte de productos químicos que navegaba con cerca de siete mil toneladas métricas de combustible (1,2 millones de litros). EFE