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Madrid, 26 nov (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha activado de forma preventiva el Plan Ribera del Mar, para contener posibles vertidos, tras el hundimiento esta madrugada del buque tanque Med Emre, cargado con 7.000 toneladas de gasóleo, aunque por el momento no se observan en la zona del siniestro indicios de contaminación.

En un comunicado, el Ministerio ha precisado que la activación de este plan para anticipar una posible afección al litoral y preparar la coordinación de las actuaciones necesarias "no presupone que se haya constatado contaminación en la costa".

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Ante esta situación, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se desplazará hoy por la mañana a Valencia para hacer seguimiento del dispositivo de coordinación de este siniestro, que ha provocado la muerte a un tripulante del barco.

El buque, que navegaba desde Algeciras a Barcelona con 17 tripulantes a bordo, se ha hundido entre Valencia e Ibiza, a unas 57 millas náuticas al este de Valencia y 30 millas al norte de Ibiza.

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Desde el Ministerio han explicado que el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Valencia recibió una llamada de socorro a las 21:30 horas UTC del miércoles y, seis minutos después, el buque comunicó que tenía una vía de agua y una escora de unos 90 grados. El hundimiento se produjo en torno a las 23:00 horas UTC.

Salvamento Marítimo ha rescatado a los 17 tripulantes mediante los helicópteros Helimer 202 y Helimer 220 y el mercante Prysmian Monna Lisa, que auxiliaron a cinco, seis y seis personas, respectivamente. Seis de los rescatados fueron trasladados al aeropuerto de Ibiza y dos de ellos necesitaron atención médica, mientras que uno falleció posteriormente en el hospital de Ibiza.

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En el operativo de rescate también han participado efectivos de la Guardia Civil de las comandancias de Valencia e Islas Baleares.

La Dirección General de la Marina Mercante ha activado el Plan Marítimo Nacional en situación 2 desde las 23:45 horas del miércoles para coordinar la respuesta ante el siniestro y evaluar sus posibles consecuencias medioambientales.

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La embarcación Guardamar Talía permanece en la zona hasta su relevo por el Clara Campoamor, previsto para las 10:15 horas de este jueves. En su último reporte, a las 07:37 horas, no observaba restos del buque, objetos flotantes ni indicios de contaminación.

El avión Sasemar 308 ha despegado para realizar un reconocimiento aéreo y se han solicitado a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) imágenes de satélite para los próximos siete días.

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Por su parte, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Secretaría General de Protección Civil ha solicitado la activación del sistema Copernicus de la Unión Europea para obtener imágenes y cartografía de la zona.

La comunidad autónoma de Baleares ha activado su Plan Territorial de Protección Civil en nivel cero para realizar un seguimiento permanente de la situación y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier incidencia que pudiera afectar al litoral o al medio marino. EFE

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