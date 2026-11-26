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Madrid, 26 nov (EFE).- Greenpeace ha mostrado este jueves su preocupación por el hundimiento del buque Med Emre frente a Ibiza, en una zona de "particular vulnerabilidad ecológica", y ha advertido de que un potencial vertido de combustible podría afectar a las praderas de posidonia, a la fauna marina y a actividades económicas como la pesca y el turismo.

En declaraciones a EFE, el responsable de la campaña de combustibles fósiles de Greenpeace España, Francisco del Pozo, ha explicado que el barco se ha hundido en una zona de especial vulnerabilidad ecológica, en la confluencia entre el corredor de migración de los cetáceos del Mediterráneo y el canal de Ibiza, y muy cerca de la costa norte de la isla, donde el viento de componente norte podría favorecer que cualquier potencial vertido llegara rápidamente a sus costas.

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En este punto, Del Pozo ha manifestado su especial preocupación por el contenido del buque, al tratarse de hidrocarburos ligeros que, a diferencia del ´chapapote´, se evaporan en un mayor porcentaje durante las primeras 24 horas y, aunque pueden ser menos dañinos en la superficie del mar, resultan más difíciles de contener.

Además, ha recordado que estos hidrocarburos se mezclan fácilmente con los primeros metros de agua marina, lo que genera una contaminación en toda la cadena trófica más prolongada en el tiempo.

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Entre las posibles consecuencias ambientales, el responsable de Greenpeace ha destacado la afección a las praderas de posidonia oceánica, la mortandad de fauna marina a corto plazo, además de la contaminación de la atmósfera local.

Un eventual vertido también podría tener consecuencias sobre las poblaciones ribereñas, en este caso las de Ibiza, y afectar tanto a la pesca y al marisqueo como al turismo e incluso a las desaladoras.

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Ante este accidente, Greenpeace ha incidido en la necesidad de reducir la fabricación y quema de combustibles fósiles, "tanto por motivos climáticos como por motivos de contaminación local".

Según Del Pozo, el 40 por ciento del tráfico marítimo mundial corresponde al transporte de combustibles fósiles, por lo que prescindir de su uso contribuiría no solo a mitigar la crisis climática, sino también a evitar este tipo de accidentes. EFE

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