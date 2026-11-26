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Barcelona, 26 nov (EFE).- El presidente de la Fundación CEDE, Isidro Fainé, ha anunciado este jueves que deja la presidencia de esta fundación que aglutina a los directivos y ejecutivos españoles y que él contribuyó a fundar, y ha avanzado que este cargo recaerá en adelante en Ramón Adell, hasta ahora vicepresidente de la entidad.

El también presidente del patronato de la fundación bancaria La Caixa ha hecho este anuncio durante la apertura del XXV Congreso de Directivos de CEDE, que se celebra este jueves en Barcelona, el mismo lugar que acogió la primera edición de este evento en el año 2000.

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Ha recordado que CEDE se fundó hace 30 años y que su decisión de dejar la presidencia no es "improvisada", sino "bien meditada", con el fin de abrir una "nueva etapa" en esta organización "desde la estabilidad, la unidad y la confianza".

Asimismo, Fainé, que tras acabar su intervención ha recibido una cerrada ovación de los 2.000 directivos que asisten al congreso, ha comentado que ahora se convertirá en presidente fundador de CEDE con rango de patrón vitalicio.

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"Si me lo permitís, quisiera compartir un sentimiento muy personal. Me refiero a que para mí es un motivo de enorme satisfacción y de gran emotividad poder anunciar la finalización de mi etapa como presidente en Barcelona. Aquí, en esta ciudad", ha dicho Fainé, que ha recordado que las reuniones preparatorias de la fundación de CEDE tuvieron lugar "principalmente" en Barcelona.

"De alguna forma siento que se cierra un círculo, un círculo que empezó justamente en esta gran ciudad donde ahora se da paso a un nuevo ciclo, ha comentado.

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"He considerado que la mejor manera que ahora tengo para ayudar a que siga avanzando es dando un paso al lado, facilitando el relevo y acompañando desde otra posición a quienes asumirán la responsabilidad de cumplir la siguiente etapa", ha explicado Fainé.

Fainé ha insistido que la decisión de no renovar como presidente de CEDE ha sido a petición suya y ha garantizado que, en la nueva etapa, esta fundación seguirá "fiel a sus valores".

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Por otra parte, Fainé ha defendido un liderazgo directivo que combine "la excelencia profesional y calidad humana", y ha abogado por "tender puentes entre empresas, instituciones públicas y sociedad".

También se ha mostrado convencido de que CEDE, que aglutina a unos 170.000 directivos españoles, quedará "en muy buenas manos" con Adell en la presidencia y que seguirá siendo una entidad "abierta y plural".

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Fainé ha reivindicado a CEDE como la "casa común" de los directivos y ejecutivos españoles, y ha elogiado tanto la labor de Pau Herrera, el secretario general de CEDE, como de Ramón Adell en su nuevo rol de presidente.

"CEDE es una historia de éxito", ha sentenciado Fainé, que ha expresado su reconocimiento a los patrones y senadores actuales de la entidad.

El congreso de hoy coincide con la celebración del 30 aniversario de la Fundación CEDE y es especial, porque es la 25 edición de este evento, que se celebra en el Palacio de Congresos de Cataluña.

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El XXV Congreso de Directivos de la Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos estaba fijado para hoy desde hace tiempo, pero la convocatoria anticipada de elecciones en España ha hecho que haya coincidido a las puertas de las elecciones generales. EFE

(foto)