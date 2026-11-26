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Barcelona, 26 nov (EFE).- Antonio Díaz, El Mago Pop, ha adquirido en propiedad el Teatro Regina de Barcelona, su tercer teatro en la capital catalana, un espacio que reformará para que pueda reabrir sus puertas "cuanto antes mejor", según informa en un comunicado.

El Teatre Regina, ubicado en la calle Sèneca número 22, en el barrio de Gràcia, se suma así al Teatre Victòria y al Aquitània, que Díaz tiene en copropiedad con la cantante Aitana.

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El Mago Pop explica que ha optado por "hacer una apuesta decidida para comprar y reabrir el Teatre Regina de Barcelona" y detalla que conseguir que este espacio continúe siendo un teatro "ha sido realmente difícil".

"Por su ubicación privilegiada y por las características del edificio, los propietarios, herederos de Pilar Llongueras, recibieron propuestas muy importantes para destinarlo a otros usos", puntualiza en el comunicado.

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"Aun así, optaron por mantenerlo como espacio escénico", subraya Antonio Díaz, por lo que les agradece públicamente esta decisión.

"Para nosotros es un honor contribuir a hacer que Barcelona conserve uno de sus escenarios históricos. A los que amamos el teatro, nada nos entristece más que ver como una sala cierra las puertas", indica en este sentido.

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"Comprar un teatro exige una energía enorme, la labor de un gran equipo de profesionales y la voluntad de asumir un riesgo financiero muy importante", advierte Díaz, que añade que ello refleja "nuestro compromiso con la ciudad y con el sector al que dedicamos nuestra vida".

El Mago Pop detalla que, con la adquisición de este tercer teatro, apostará por que "se continúen representando producciones que forman parte del patrimonio cultural de nuestro país, como 'Mar i Cel', así como por obras de la máxima calidad: "Habrá producciones teatrales, musicales y espacio para otras disciplinas escénicas".

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"Dedicaremos nuestro esfuerzo y nuestra energía a crear puestos de trabajo para nuestros profesionales y a ofrecer a muchos artistas un lugar donde mostrar su trabajo", continúa.

Antonio Díaz avanza que próximamente se llevarán a cabo obras de mejora en el Teatre Regina y en el Teatre Aquitània "para que ambos puedan abrir sus puertas cuanto antes mejor", concluye El Mago Pop. EFE

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