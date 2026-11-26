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Madrid, 26 nov (EFE).- La Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) cree que ninguna de las cuatro principales formaciones políticas aborda de manera integral en sus compromisos electorales las condiciones económicas, regulatorias y fiscales necesarias para sostener la inversión en redes de telecomunicaciones.

Entre los retos pendientes se encuentra el reconocimiento de las infraestructuras digitales como activos estratégicos europeos, un pacto de estado por el talento digital y una política digital de país con objetivos, presupuesto e indicadores, según han detallado este jueves en una nota de prensa.

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Un análisis realizado por la patronal tecnológica de los programas electorales del PP, PSOE, Vox y Frente Amplio ha revelado coincidencias entre los compromisos de las formaciones y las prioridades recogidas por la asociación en su agenda digital 2030.

La adopción de inteligencia artificial por las pymes es uno de los puntos de encuentro, pero DigitalES ha propuesto incorporar mecanismos que permitan evaluar el impacto efectivo de estas iniciativas sobre la productividad y la competitividad empresarial.

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Por su parte, el impulso a las tecnologías avanzadas y la I+D+i también constituye una prioridad compartida, aunque la asociación ha solicitado reforzar estas iniciativas mediante la compra pública innovadora, los demostradores industriales y la financiación de proyectos estratégicos como los cuánticos.

Otros de los objetivos compartidos son la simplificación administrativa, la protección de los menores en el entorno digital y la formación profesional.

En este sentido, DigitalES ha asegurado que España ha conseguido situarse entre los países europeos líderes en conectividad, por lo que el desafío de la próxima legislatura es transformar ese liderazgo en competitividad digital. EFE

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