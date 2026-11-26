Guardar

Cádiz, 26 nov (EFE).- Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido desarticular en la provincia de Cádiz una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala, que se ha saldado con siete detenidos y más de 1.800 kilos de cocaína intervenidos.

En la llamada operación Luna Llena-Manantia se han realizado once registros en viviendas de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona y se han localizado dos escondites subterráneos habilitados para almacenar la droga, uno de ellos en una antigua plantación interior de marihuana.

PUBLICIDAD

En la operación se han intervenido también 171.300 euros en efectivo, más de 35 kilos de marihuana, nueve vehículos, once motocicletas y una moto de agua, según han informado el instituto armado y la Policía Nacional en sendos comunicados.

La investigación se ha saldado con la incautación de 1.823 kilos de cocaína y la detención de siete personas, seis de ellas con antecedentes por tráfico de drogas.

PUBLICIDAD

La red, asentada en el entorno de la desembocadura del río Guadalquivir, había aprovechado las infraestructuras y los contactos que ya mantenía para el cultivo de marihuana y el tráfico marítimo de hachís con el objetivo de ampliar sus actividades al transporte y distribución de grandes cantidades de cocaína. Su estructura logística le permitía introducir, almacenar, custodiar y trasladar la droga desde Cádiz hacia distintos puntos de Europa.

La investigación comenzó a raíz de la interceptación de una furgoneta que transportaba 33 fardos de cocaína por la autopista AP-4, a la altura del término municipal de Los Palacios (Sevilla).

PUBLICIDAD

Los agentes, que seguían los movimientos del vehículo desde que salió de uno de los domicilios investigados, organizaron un dispositivo de vigilancia discreta que terminó con su detención. En el interior del vehículo encontraron los paquetes, que contenían cocaína de gran pureza. El conductor, único ocupante de la furgoneta, fue arrestado.

Esta intervención precipitó la siguiente fase de la operación para evitar que el resto de integrantes de la organización pudiera destruir pruebas o escapar.

Con las correspondientes autorizaciones judiciales, los agentes llevaron a cabo once registros simultáneos en viviendas de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, donde fueron detenidas otras seis personas.

PUBLICIDAD

Uno de los hallazgos más relevantes de los registros fueron dos zulos subterráneos construidos y acondicionados para ocultar la droga. En uno de ellos, que anteriormente había sido utilizado como plantación interior de marihuana, los investigadores localizaron otros 20 fardos de cocaína con un embalaje idéntico al de los intervenidos en la furgoneta, y el peso total de la droga incautada ascendió a 1.823 kilos.

Además de la cocaína, los agentes se incautaron de 171.300 euros en efectivo y 35,35 kilos de cogollos de marihuana, secos y envasados al vacío, preparados para su distribución. También fueron intervenidos nueve vehículos, dos de ellos sustraídos, once motocicletas, una moto de agua y numerosos efectos relacionados con la actividad delictiva, así como armas de caza que permanecen pendientes de estudio.

PUBLICIDAD

La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una organización que contaba con una estructura bien definida y adoptaba importantes medidas de seguridad para proteger sus actividades. Entre ellas figuraban la instalación de numerosas cámaras de vigilancia, el uso de drones, la presencia de vigilantes encargados de controlar los movimientos en los alrededores y los denominados ‘aguadores’, cuya función era alertar de posibles riesgos.

La red también cambiaba frecuentemente de teléfonos móviles, vehículos y domicilios, además de modificar sus itinerarios y realizar contramarchas para detectar posibles seguimientos policiales. Estas medidas no solo buscaban evitar la acción de las fuerzas de seguridad, sino también proteger la mercancía frente a otras organizaciones criminales que pudieran intentar robarla mediante los conocidos como ‘vuelcos’.

PUBLICIDAD

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Cádiz y el Grupo de Respuesta al Crimen Organizado (GRECO) de la Policía Nacional en Cádiz.

El dispositivo ha contado con el apoyo de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS); el Grupo de Acción Rápida (GAR); (USECIC) de Cádiz; el Servicio Cinológico; y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de Jerez y El Puerto de Santa María, y dirigida por el titular del Juzgado Mixto número 4 de Sanlúcar de Barrameda. EFE

PUBLICIDAD

fjs/bfv/ros

(Foto) (Vídeo)