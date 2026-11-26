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Ibiza, 26 nov (EFE).- Cuatro de los heridos del barco hundido con 1,2 millones de litros de combustible a unas 25 millas náuticas de Ibiza (Baleares) presentan cuadros de hipotermia, deshidratación, ingesta de agua salada e intoxicación por la exposición a productos petrolíferos.

Son cuatro hombres de 25, 26, 33 y 29 años, dos de nacionalidad turca y dos indios, que han sido trasladados a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, según ha informado el centro sanitario privado en un comunicado.

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Los heridos, que han ingresado a las 2:23 horas, trasladados por ambulancias del Samu 061, permanecen ingresados en planta de hospitalización, a cargo de la Unidad de Medicina Interna, donde reciben tratamiento y seguimiento médico.

De los 17 tripulantes que viajaban a bordo del barco hundido este jueves de madrugada, siete han sido trasladados a Ibiza.

Seis presentaban diagnóstico leve y uno estaba en estado crítico, en parada cardíaca, cuyo fallecimiento se ha certificado por el equipo médico de la ambulancia UVI móvil en Ibiza.

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Los otros dos evacuados al hospital Can Misses son dos hombres de unos 40 años, que sufren hipotermia aunque están estables, conscientes y permanecen en observación en Urgencias, según los primeros datos que han facilitado desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

El Samu 061 recibió a la 1:53 horas el aviso de la llegada de los heridos y, aunque en principio se preveía el traslado a la isla de 12 personas, finalmente se han trasladado siete, dado que otros han sido evacuados a Valencia. EFE

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