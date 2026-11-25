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Madrid, 25 nov (EFE).- Los nueve vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han reivindicado este miércoles la lucha contra la violencia machista; un compromiso -apuntan- que debe sostenerse cada día "con independencia de la coyuntura política".

Así lo señalan en una declaración con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra este miércoles en la que los nueve vocales reafirman su compromiso con la igualdad y con el derecho de todas las mujeres y sus hijos a vivir libres de violencia.

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"En un momento en que se vuelven a cuestionar consensos básicos sobre la igualdad, reivindicamos el valor democrático de la lucha contra la violencia machista", subrayan.

Y destacan que se trata de un compromiso que debe sostenerse cada día, "con independencia de la coyuntura política".

"Quienes formamos parte de las instituciones tenemos la responsabilidad de traducir ese compromiso en hechos. Eso exige prevenir la violencia machista en todas sus formas, garantizar una respuesta efectiva a quienes la sufren y hacer realidad el derecho de todas las mujeres y de sus hijas e hijos a vivir en libertad y en igualdad", defienden.

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La declaración está firmada por los vocales del CGPJ Bernardo Fernández, Ricardo Bodas, Ángel Ramón Arozamena, Luis Martín, María Esther Erice, José María Fernández Seijo, Inés María Herreros, Argelia Queralt y Lucía Avilé. EFE