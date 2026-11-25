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Madrid, 25 nov (EFE).- El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha resuelto cerca de 80.000 expedientes de homologación en casi doce meses y ha reducido el volumen de solicitudes acumuladas a más de la mitad, sobre todo en aquellos títulos que tenían mayores retrasos y que se vinculan a ramas sanitarias como medicina, farmacia u odontología.

Los últimos datos del Ministerio referidos a 2025 señalaban que casi el 80 % de las homologaciones emitidas el año pasado correspondieron a la profesión médica, y que sumados los expedientes de enfermería y dentistas supusieron más del 90 %.

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En 2025 se emitieron 30.303 homologaciones de médicos favorables como consecuencia de la puesta en macha de un sistema de homologación facilitado por la digitalización de los procedimientos y la integración de la Inteligencia Artificial (IA).

No obstante, para agilizar aún más la tramitación de los expedientes acumulados en años anteriores y tener un procedimiento menos detallista que el que establecían normas pasadas -a las que se han tenido que acoger muchas homologaciones-, el Gobierno ha aprobado un decreto para mejorar y agilizar el actual sistema de reconocimiento de títulos extranjeros.

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El Consejo de Ministros aprobó ayer este decreto que introduce pruebas nacionales de conocimientos, competencias y habilidades.

"Cuando se detecten diferencias formativas generalizadas y significativas respecto a la formación impartida en España en determinadas profesiones reguladas, el Estado —con el respaldo de la ANECA, profesorado universitario y, en su caso, organizaciones profesionales— habilitará estas pruebas para ofrecer una vía homogénea y objetiva con la que subsanar estas carencias, complementando así a los complementos formativos tradicionales que actúan sobre carencias formativas puntuales", señala la norma.

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Además aunque el análisis de cada título sigue siendo individual, cuando exista un número significativo de resoluciones favorables previas para una misma titulación y universidad extranjera de un mismo país, la ANECA podrá proponer una medida de carácter general.

El decreto también afianza la Oficina Nacional de Reconocimiento Académico y Profesional de Títulos Universitarios Extranjeros-NARIC (ONR-NARIC), creada en 2026, como autoridad nacional única y especializada.

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"Esta herramienta permitirá unificar criterios y agilizar las futuras solicitudes de ese mismo título en condiciones equivalentes", incide el Ministerio en un comunicado remitido este miércoles.

Y es que en 2025 solo el 11 % de los títulos de Farmacia y el 22,4 % de los dentistas consiguieron homologar.

De enero a noviembre se han recibido 52.764 solicitudes, superando las registradas durante todo 2025.

El Ministerio señala que gracias a la combinación de cambios procedimentales, organizativos y al uso intensivo de herramientas tecnológicas, se han resuelto 79.405 solicitudes en lo que va de año, 26.641 más de las recibidas.

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La cifra de 122.883 expedientes que había pendientes desde hace dos años se ha reducido un 57 % hasta los actuales 52.945 que quedan por resolver.

Asimismo, las declaraciones de equivalencia se encuentran prácticamente al día, tras haberse resuelto el 99,3 % de las solicitudes de años anteriores y el 86,5 % de las recibidas en 2026.

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Más del 95 % de las solicitudes presentadas antes de 2024 ya han sido resueltas, al tiempo que se ha dado salida al 71,5 % de las registradas entre 2024 y 2026 y a aproximadamente el 65 % de las recibidas este año.

En los últimos tres años se ha reducido en un 92,8 % la bolsa histórica de expedientes en papel, pasando de 38.654 a principios de 2024 a 2.773 en la actualidad, lo que permite que prácticamente la totalidad de los trámites se gestionen ya de forma íntegramente electrónica.EFE

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