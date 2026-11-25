Guardar

Madrid, 25 nov (EFE).- Un equipo internacional de investigadores ha descubierto cómo una proteína logra 'enseñar' a las células a tolerar los fallos y los daños en el ADN, lo que contribuye a reducir la eficacia de los tratamientos como la quimioterapia para combatir el cáncer.

El descubrimiento, en el que han participado investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) español y de la Universidad de Stanford (Estados Unidos), apunta una nueva vulnerabilidad del cáncer y ofrece por lo tanto pistas sobre el interés que podría tener bloquear esa proteína ('PRIMPOL') que ayuda a las células cancerosas a resistir a los tratamientos.

PUBLICIDAD

El cáncer empieza en el ADN, y todo lo relativo a molécula se estudia con intensidad en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha destacado hoy este organismo en una nota de prensa, tras la publicación de los resultados en la revista Nature.

Cada vez que una célula se divide en dos células 'hijas', su ADN se copia, y los equipos del CNIO y de la Universidad de Stanford han descubierto un nuevo aspecto de este complejo proceso, que se investiga desde hace décadas pero aún esconde muchas sorpresas.

PUBLICIDAD

El hallazgo tiene que ver con cómo las células gestionan los obstáculos que surgen durante la replicación del ADN, y si en el que está siendo copiado aparece una rotura o una lesión.

¿La replicación se detiene, o puede seguir adelante porque la célula tolera el fallo? La quimioterapia y la radioterapia buscan eliminar el cáncer provocando errores así en las células tumorales, pero si la célula cancerosa aprende a tolerar las lesiones y sigue replicándose, el tratamiento no funcionará, ha detallado el CNIO.

PUBLICIDAD

Los grupos de Juan Méndez en el CNIO, y Gheorghe Chistol en la Stanford School of Medicine, investigan una proteína (PRIMPOL) que consigue que la replicación del ADN pueda progresar incluso cuando hay errores, pero en el caso de las células tumorales, eso no es lo que se pretende.

Los fallos en el ADN de las células tumorales pueden haber sido inducidos por el propio tratamiento, por lo que esa proteína estaría ayudando al cáncer a seguir replicándose y sobrevivir, y desde hace años se investiga cómo evitar esto bloqueándola.

PUBLICIDAD

Los grupos del CNIO y Stanford han descubierto ahora que 'PRIMPOL' necesita otra proteína ('CMG') para llevar a cabo su función, por lo que actuar sobre la segunda puede ser clave para bloquear la primera.

El equipo empleó técnicas de microscopía avanzada para visualizar en tiempo real la replicación del ADN; es algo equiparable a espiar lo que ocurre en el cuerpo billones de veces al día: una compleja maquinaria de dimensiones nanométricas, formada por decenas de proteínas, que durante horas se dedica a copiar el ADN en el núcleo de las células. EFE

PUBLICIDAD