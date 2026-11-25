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Barcelona, 25 nov (EFE).- Una profesora de la escuela Jesuitas de Caspe de Barcelona ha testificado ante la Audiencia que una de las víctimas de abusos sexuales cometidos presuntamente por el religioso encargado de la enfermería del centro le confesó hace unos siete años esos hechos, que "le hicieron sentir mal".

En la sección novena de la Audiencia de Barcelona ha proseguido este miércoles el juicio contra el religioso, para quien la Fiscalía pide una pena de 20 años de prisión por dos delitos de abusos sexuales cometidos entre los años 2001 y 2002 a dos víctimas con el pretexto de una revisión médica, que en el momento de los hechos tenían entre seis y siete años.

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La profesora, que ha trabajado en esta escuela concertada durante 43 años, ha explicado al tribunal que una de las dos víctimas, amiga de su hija, que también cursó los estudios en el mismo centro, le dijo un día, hace unos siete años, que quería explicarle algo que todavía no sabían sus padres.

"Me explicó lo que recordaba de esa revisión médica genitourinaria. No entró en detalle, pero sí que se había sentido mal" porque en el transcurso de la misma el acusado "le bajó las bragas y le hizo tocamientos", ha relatado la profesora de los Jesuitas de Caspe.

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Ha agregado que se ofreció a acompañar a la víctima a denunciar los abusos sexuales de este enfermero, cuya presencia en la escuela era "continuada", aunque le dijo a la joven que "yo no podía hablar, lo tenía que contar ella".

También ha declarado una exalumna, que en su momento denunció abusos sexuales, al igual que otras tres víctimas, aunque sus casos prescribieron antes de llegar a juicio, a diferencia de los hechos de las dos niñas por los que el religioso se ha sentado ahora en el banquillo de los acusados.

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"Siempre he tenido el recuerdo de esa exploración genitourinaria. Yo entendía que aquello era ordinario, porque confías en aquel adulto" que la realizaba, ha testificado la joven, que estudió en los Jesuitas de Caspe desde 1999 y que ha asegurado que se le practicó ese tipo de chequeo en más de una ocasión.

La madre de otra de las alumnas que denunció abusos, ya prescritos, ha explicado que hace unos dos o tres años una de sus tres hijas le dijo que el acusado había abusado sexualmente de ella en el transcurso de una revisión médica: "Estaba muy afectada" cuando me lo contó y "sigue muy afectada" a día de hoy.

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Esta testigo aportó durante la instrucción de la causa contra el acusado papeles que enviaba el centro a los padres en los que se informaba de esas exploraciones genitourinarias.

Sobre esta cuestión, ha explicado que no observó bien la comunicación del centro: "Ni se me hubiera ocurrido permitir una revisión ginecológica" a una niña de 8 años y "no pensé que se le iba a hacer ese tipo de exploración". EFE

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