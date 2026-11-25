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Valencia, 25 nov (EFE).- El jugador argentino del Levante Thiago Fernández aseguró que el equipo afronta con ambición el encuentro de este viernes ante el Racing de Santander y reconoció que la plantilla quiere conseguir una victoria para dedicársela a su compañero Manu Sánchez, que se perderá lo que resta de temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

"Hoy en día todos son rivales directos. Si miramos la tabla estamos todos muy juntos y la liga está muy peleada. Vamos a salir a hacer nuestro juego", afirmó a los medios del club el futbolista, que apostó por mantener la línea mostrada ante el Elche.

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"Tenemos que salir como salimos contra el Elche, a ser protagonistas, más en casa. Si seguimos por esa línea vamos a sumar muchos más puntos de los que vamos a perder", añadió.

Tiago destacó que la lucha hasta el último momento forma parte de la identidad del equipo y considera que esa mentalidad ha permitido al Levante mantenerse fuera de los puestos de descenso. "Tratamos todos los partidos como si fueran el último. Es lo que nos lleva a estar peleando por los puntos", indicó.

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Por último, tuvo palabras de ánimo para Manu Sánchez, lesionado de gravedad ante el Elche. "Sabemos que es un chico que lucha mucho y que va a volver mejor que nunca. Ahora estamos a su disposición para que la recuperación se le haga lo más amena posible", señaló.

"Tenemos ganas de dedicarle la victoria. Merecemos ganar también para sumar confianza, pero principalmente vamos a estar pensando en Manu, que querría estar con nosotros dentro del campo", concluyó. EFE

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