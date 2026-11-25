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Bruselas, 25 nov (EFE).- El expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont ha dicho este miércoles que ha decidido regresar a Cataluña el día 12 de diciembre, después de las elecciones generales, para evitar que su vuelta "esté al servicio de una campaña electoral" o "de un único partido".

Puigdemont ha explicado de este modo la fecha elegida para regresar a España, el 12 de diciembre, en la que prevé tomar un vuelo desde Bruselas a Barcelona y dirigirse directamente al Parlamento catalán en esa misma fecha para asistir a un acto institucional, tras la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo.

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"Lo que no quiero es que la estancia en el exilio de la institución destituida por el (Artículo de la Constitución) 155, ni mi vuelta, estén al servicio de un único partido, aunque sea el mío", ha explicado en una rueda de prensa en Bruselas Puigdemont, quien ha considerado que su regreso es un "activo del conjunto del independentismo". EFE

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