25/11/2026 29N.- Pérez Moñino (Vox) apela al voto de las mujeres: "El 29N nos jugamos nuestra libertad y nuestra seguridad". La portavoz nacional de Vox de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, se ha dirigido este miércoles a las mujeres durante su comparencia en Huelva junto a los candidatos de Vox al Congreso, al Senado y junto al equipo local y provincial, ya que está "en juego" el 29N "la libertad y la seguridad en las calles". POLITICA VOX

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La portavoz nacional de Vox de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, se ha dirigido este miércoles a las mujeres durante su comparencia en Huelva junto a los candidatos de Vox al Congreso, al Senado y junto al equipo local y provincial, ya que está "en juego" el 29N "la libertad y la seguridad en las calles".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Pérez Moñino ha remarcado que las políticas migratorias del Gobierno de España "se han convertido en un verdadero peligro" para las mujeres. "Pedro Sánchez ha abierto nuestras fronteras a culturas incompatibles con la libertad y con la dignidad de las mujeres españolas. El islamismo está avanzando en España, una ideología político-religiosa que quiere imponer su fundamentalismo, sus normas misóginas y machistas que acaban con nuestra libertad, con nuestra dignidad y con nuestra seguridad, como ya estamos viendo en otros países de Europa", ha manifestado.

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Sin embargo, ha asegurado que, "mientras Vox esté aquí, España no va a ser conquistada". "Yo quiero para mis hijas, la misma libertad, la misma dignidad y la misma seguridad en las calles de las que he gozado yo. Quiero que todos aquellos misóginos y machistas extranjeros vuelvan a su país por donde han venido y que todos los violadores y agresores sexuales españoles entren en prisión y no salgan jamás", ha enfatizado.

En este sentido, ha destacado que el próximo 29 de noviembre las mujeres tienen "un papel crucial" y tienen que "elegir entre remigración o sumisión, remigración o volver con miedo a casa, remigración o burkas, remigración o velos islámicos, remigración o matrimonios forzosos, remigración o barrios islamizados".

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Por todo ello, Pérez Moñino ha apelado al voto "de todas las mujeres de Huelva, de todas las mujeres andaluzas y de todas las mujeres españolas". "El próximo 29 de noviembre nos vamos a jugar nuestra libertad y nuestra seguridad", ha finalizado.