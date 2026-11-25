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Salamanca, 25 nov (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado este martes que Carles Puigdemont representa más una cuestión del pasado que del futuro de España, después de que el expresidente de Cataluña haya anunciado su intención de regresar el próximo 12 de diciembre.

López, a preguntas de los periodistas en Salamanca, ha valorado así las declaraciones de Puigdemont sobre un retorno que, según ha matizado el expresidente, será sin pedir permiso ni perdón y sin renunciar a sus planteamientos políticos

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El ministro ha considerado que el líder de Junts “trata de hacerse un hueco todos los días en esta campaña electoral”, pero la realidad es que España “ha entrado en un periodo de normalidad democrática”.

Estas declaraciones llegan después de que el Tribunal Supremo aplicara la ley de amnistía a Puigdemont y archivara la causa penal abierta contra él por el proceso independentista.

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Esa decisión puso fin al procedimiento judicial nueve años después de su huida de la Justicia y le permite regresar a España y presentarse a unas elecciones.

Óscar López ha defendido que la ley de Amnistía ha sido aceptada en Cataluña y en el conjunto de España, y que ha permitido normalizar una situación que había alcanzado “la mayor quiebra” de la historia del país.

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Asimismo, ha recordado que durante un Gobierno del PP se produjo una declaración de independencia en Cataluña y ha contrapuesto aquel escenario con la situación actual, en la que, según ha señalado, impera la convivencia.

López ha insistido en que el debate político debe centrarse en las propuestas de futuro y no en los conflictos de los últimos años. EFE

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(foto)