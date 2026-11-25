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Carlos Mateos Gil

Redacción deportes, 24 nov (EFE).- Pierre Oriola (Tárrega, 1992) es, junto a los hermanos Willy y Juancho Hernangómez, el único campeón del mundo en 2019 que forma parte de la selección española que, ante Montenegro y Grecia, tratará de dar un nuevo paso hacia el Mundial 2027 en esta ventana de clasificación. Para él no estar en Catar no sería un fracaso, pero sí un varapalo en el que no piensa.

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Veterano del equipo nacional, en una entrevista con EFE opina que los que mandan "tienen que darle una vuelta a todo el calendario"; confía en que las nuevas generaciones mantengan el espíritu de 'La Familia'; elogia la figura del técnico Pedro Martínez; se muestra orgulloso de haber sido capitán del Barça; y reflexiona sobre la retirada y el choque de realidad que viene después.

Pregunta (P): ¿Cómo afronta esta nueva ventana?

Respuesta (R): Con ganas, con ilusión y con el reto de poder acercarnos más al Mundial. El objetivo es hacer dos buenos partidos, ganar ambos y estar o más cerca o clasificados.

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P: Usted que ha estado en el lado de equipos que disputan competición europea y en el de equipos que no... ¿Debería regularse todo para que el jugador pueda elegir libremente ir con la selección y no que dependa tanto de los clubes?

R: Los que mandan tienen que darle una vuelta a todo el calendario, a toda la exigencia que conlleva eso. Hay que tener claro que el equipo es el que te paga, pero representar a tu país es un orgullo y es una satisfacción. Todo el mundo tiene que entender que el jugador esté contento por jugar con su equipo y a la vez por ir con su selección, pero también es verdad que el calendario es el que es y es lo jodido.

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P: En relación a ese compromiso con la selección, usted que es un veterano, ¿cree capacitadas a las nuevas generaciones para mantener el espíritu de 'La Familia' o eso va a acabar perdiéndose? Por ejemplo, ¿qué tal juegan a la pocha?

R: Creo que los jóvenes no saben lo que es la pocha o aún no han jugado. Yo tampoco he sido muy fan de jugar a la pocha; he jugado, pero siempre me he quedado ahí mirando porque soy muy malo y siempre perdía. Pero bueno, eso al final hace grupo. Ahora estamos en una época donde las redes sociales están por encima de todo, donde parece que al final si no estás con el móvil es como que estás desconectado un poco de la realidad y de la sociedad. Pero está bien también que tengamos momentos de grupo en una habitación; jugando a la pocha, a la PlayStation o a lo que sea. Haciendo grupo, saliendo a comer, charlando, riéndonos.

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Creo que ha sido parte del éxito de la selección durante tantos y tantos años y esperemos que mantengan esta alegría, este buen grupo, este buen hacer. Y que al final esto sea una piña, una familia y que cuando se venga aquí se compita al máximo, pero a la vez también se disfrute y se pase bien.

P: Si España no estuviera en el próximo Mundial, ¿sería un fracaso?

R: Fracaso es una palabra muy fuerte. Fracasa es el que no lo intenta y el que no está allí. Evidentemente sería un varapalo duro porque creo que España es un gran país, es una gran selección y tiene que estar presente en estas grandes citas. Pero los otros también compiten y también juegan. En el deporte no fracasas, aprendes. Puedes perder, pero la derrota te tiene que ayudar igual que te ayuda la victoria. Puede ser un varapalo para todos, pero no pienso en ello. Tenemos las armas y la capacidad suficiente para poder pasar y estoy seguro de que va a ser así.

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P: Ha ganado mucho de lo que se puede ganar y varios de esos títulos fueron a las órdenes de Pedro Martínez, que el pasado domingo se convirtió en el entrenador con más partidos en la historia de la ACB. ¿Cree que es un técnico que ha estado mucho tiempo infravalorado? ¿Le sorprende que no haya llegado antes a uno de los dos 'grandes'?

R: Al final cada uno tiene su camino. Pedro en todo momento ha podido escoger el camino que ha querido y no le ha ido tan mal. A lo mejor no ha ganado tantos y tantos títulos como otros entrenadores, pero yo creo que ha disfrutado del camino. Nunca es tarde para que te llegue una oportunidad así, a él le ha llegado ahora y lo está haciendo muy bien. Creo que el Real Madrid tiene un grandísimo entrenador. Han acertado muchísimo con él y lo está demostrando.

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Cómo está jugando el Madrid, la identidad que les ha dado... estoy seguro de que va a ganar muchos títulos con un club tan importante como el Madrid. Me alegro mucho por él porque, aparte de ser un grandísimo entrenador, yo creo que es una gran persona que siempre está dispuesta a ayudar al máximo en todo. Nosotros vemos ese posado serio que tiene en la pista, pero tiene una parte humana muy grande.

P: Usted fue capitán del Barça. ¿Eso vale tanto como un trofeo?

R: Estoy muy feliz y muy contento. Haber jugado en el Barça era un sueño, desde bien pequeño he sido del Barça y soy del Barça. Pero aparte que te den la capitanía, que puedas ser un ejemplo dentro del vestuario, que la gente se vea un poco reflejada en ti, en los valores del club, es muy importante. Fue un momento muy bonito que lo disfruté mucho y que lo sufrí también. Me lo llevo ya para toda la vida.

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P: ¿Ha pensado qué va a hacer fuera de las pistas cuando se retire?

R: No lo sé aún, ya lo voy perfilando un poco. Tengo algunas cosas fuera del baloncesto que al final me motivan y de momento estoy haciendo mis pinitos, pero no lo sé. Sé que mi vida siempre va a estar ligada al baloncesto de otra manera. He comentado partidos y me gusta también la formación; descubrir nuevos jugadores jóvenes y verlos crecer es lo que más me apasiona aunque no sé al final lo que voy a hacer.

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A lo mejor me tomo un tiempo de descanso para reflexionar y ver lo que quiero hacer, porque creo que nuestra vida es tan frenética y con tantas emociones que me va a ir bien un tiempo de descanso cuando termine mi carrera y darme un choque de realidad. Tenemos una vida tan estructurada, tan bien hecha y tan fácil que cuando te pones en la realidad y ves todos los problemas que hay en el mundo te das cuenta de muchas cosas. Me va a ir bien darme este choque de realidad y poder ver lo que voy a hacer los siguientes años. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023368192, 8023368114 y otras)