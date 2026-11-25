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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha criticado que el líder del PP y candidato a presidir el Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, la llamara durante un mitin en Alicante "la chica esta de Gandia".

"Son unos machistas y las mujeres estamos cansadas de estos machistas", ha manifestado Morant este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en la capital alicantina, donde ha participado en una acción del PSOE en el marco de la campaña electoral, junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

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El líder nacional del PP, durante un mitin celebrado este martes por la tarde en Alicante, se refirió a Morant como "la chica esta de Gandia" para criticar las manifestaciones en las que la ministra afirmó hace unos días, tras el cara a cara entre Feijóo y Pedro Sánchez: "Compañeros y compañeras, yo sé que a todos os hubiera gustado que el presidente [Sánchez] le hubiera pegado cuatro bofetadas bien dadas [a Feijóo]".

Tras las palabras de Feijóo, Morant ha aseverado que le parecen algo "lamentable" y cree que "se retrata" refiriéndose así a ella. "Que me tiene en la bancada de delante en cada sesión del Congreso de los Diputados, que soy ministra del Gobierno de España desde hace cinco años, ministra de Ciencia, de Innovación, de Universidades, un Ministerio que seguro que también se lo van a cargar, porque aquí en la Comunitat Valenciana no existe, por ejemplo, Consejería de Ciencia", ha espetado la líder de los socialistas valencianos sobre una hipotética llegada del PP al Ejecutivo central.

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Del mismo modo, según ha subrayado Morant, el presidente nacional del PP "es el mismo que habló del divorcio duro de su socio de gobierno". "Así que, desde luego, como estamos hartas, el 29 de noviembre lo vamos a demostrar en las urnas", ha sentenciado la ministra.

Igualmente, considera que Feijóo "viene mucho" a la Comunitat Valenciana, con actos como el de este martes en Alicante o el del pasado sábado en la plaza de toros de València, porque, ha dicho Morant, "no le salen los números", está "muy nervioso" y sabe "que van a perder" las elecciones.

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En esta línea, ha incidido en que "no ha sido recibido por ningún 'expresident' de la Generalitat Valenciana" del PP y se ha preguntado "dónde estaba [Eduardo] Zaplana", "dónde estaba Paco Camps" y "dónde estaba Carlos Mazón", al tiempo que ha añadido: "Ni siquiera ha vuelto a nombrar o a designar a [Juanfran] Pérez Llorca como futuro candidato a la presidencia de la Generalitat".

BOLAÑOS PIDE A FEIJÓO QUE EVITE "MACHISTADAS"

Por su parte, Bolaños también ha criticado los términos con los que Feijóo se refirió a Morant, sobre lo que ha asegurado que fueron "palabras especialmente machistas". "Si puede evitar machistadas, se lo agradeceríamos, porque esa mujer competente y comprometida es ministra del Gobierno de España. Si no le importa, que sus machistadas se las ahorren", ha zanjado.

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