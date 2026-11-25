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Barcelona, 25 nov (EFE).- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha revelado este miércoles no solo la fecha de su regreso a Cataluña, sino también otros momentos del calendario a tener en cuenta para saber cuál será su papel político a partir de ahora.

Estas son las fechas claves de su retorno, que será, como ya había dado a entender, después de las elecciones generales del 29N:

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Antes de abandonar su residencia en Waterloo (Bélgica), Puigdemont organizará un acto abierto a toda la comunidad catalana en Bruselas y a otras personas que lo han "acompañado en el exilio", para "agradecer" su apoyo a lo largo de los últimos nueve años.

Su regreso a Cataluña tendrá lugar el 12 de diciembre por la mañana, cuando tome un vuelo desde el Aeropuerto de Zaventem (Bélgica) hasta el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

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El acto de recibimiento de sus fieles no tendrá lugar allí, porque después de aterrizar se dirigirá directamente al Parlament, donde la ANC, Òmnium Cultural y el Consell de la República ya han convocado para ese día a las 11:00 horas una concentración de bienvenida.

El presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, ya ha avanzado que prepara en la cámara catalana un "recibimiento institucional a la altura de este momento histórico".

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Tres días después de la llegada de Puigdemont a Cataluña, el Parlament tiene previsto iniciar su sesión plenaria de esa semana.

Puigdemont, que es diputado de Junts, ya ha confirmado que asistirá a ese pleno, aunque no ha aclarado si ese mismo día anunciará que deja el escaño, si bien en octubre dejó entrever que, cuando pudiese regresar a Cataluña, no ejercería como jefe de la oposición, al entender que, desde su posición como expresidente de la Generalitat, no debe "controlar" al actual president.

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Otro momento decisivo para conocer cuál será su papel a partir de ahora es la conferencia política que ofrecerá el 17 de diciembre, para "actualizar" la estrategia del independentismo, nueve años después del referéndum unilateral del 1-O.

Puigdemont hará balance de los "errores", los "aciertos" y las lecciones que el independentismo puede sacar de la experiencia de 2017 para "modernizar" su hoja de ruta.

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Más allá de sus compromisos institucionales, Puigdemont tiene intención de iniciar una "inmersión" en la sociedad catalana "a pie de calle", para calibrar "qué ocurre en Cataluña" en términos económicos, políticos y del uso de la lengua, en la que aspira a hablar tanto con "independentistas como con antiindependentistas".

No ha concretado qué formato tendrá esta gira por Cataluña, pero sí ha asegurado que, después de este contacto con la realidad catalana, decidirá cuáles serán sus siguientes pasos en política.

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También queda por concretar la fecha en la que el presidente catalán, Salvador Illa, recibirá a Puigdemont en el Palau de la Generalitat: "El día y la hora lo trabajarán los respectivos equipos de acuerdo con los compromisos institucionales", explican fuentes del Govern. EFE

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