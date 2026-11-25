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Murcia, 25 nov (EFE).- La Guardia Civil investiga el asesinato a navajazos de una mujer de 32 años ocurrido este miércoles en la calle San Segundo, en el casco urbano de Bullas (Murcia), coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, según ha informado este miércoles el Instituto Armado.

El principal sospechoso es el novio de la víctima, que está identificado, pero todavía no ha sido detenido.

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Los hechos se produjeron durante la jornada de este 25 de noviembre y movilizaron a agentes de la Policía Local y servicios sanitarios. A su llegada, los profesionales médicos únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y localizar al presunto autor.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha expresado su conmoción por el crimen y ha trasladado su apoyo a la familia y allegados de la víctima. Asimismo, ha reclamado unidad y firmeza frente a la violencia machista.EFE

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