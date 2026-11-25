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Madrid, 25 nov (EFE).- La confederación católica de padres y madres de alumnos (CONCAPA) urge la paralización del decreto que baja las ratios en los ciclos de infantil ante el riesgo de cierre de los centros educativos y para evaluar el impacto económico, educativo y laboral que conlleva.

CONCAPA señala, en un comunicado, que tras la aprobación de una disminución del número de alumnos por educadora en las escuelas infantiles "sin recursos suficientes" su implantación podría provocar cierres, pérdida de plazas y empleo, y la desaparición de proyectos educativos.

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Exige al Gobierno una financiación suficiente que permita reducir las ratios.

La confederación de asociaciones que representa a 3,5 millones de familias denuncia que el decreto de ratios pone en riesgo la sostenibilidad de los centros educativos, la continuidad de las plazas escolares y la libertad de elección de las familias y también denuncia que no ha existido consenso, ni el preceptivo debate en el Pleno del Consejo Escolar del Estado (CEE).

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No obstante, el decreto recibió un informe favorable de la Comisión Permanente del CEE aunque avisó de que la aplicación de la norma "precisará de un incremento de recursos humanos y materiales".

El CEE instó a las administraciones educativas a aumentar, en su ámbito de competencia, el presupuesto destinado a educación, para que haga posible la aplicación de estas medidas y en su ponencia también propuso que la reducción de ratios se extendiera progresivamente a todas las enseñanzas obligatorias (Primaria y ESO).

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CONCAPA incide en que "no se puede legislar sobre la calidad educativa sin garantizar ni planificar los recursos necesarios para hacerla efectiva, ni adoptar decisiones sobre la educación de nuestros hijos prescindiendo de la participación de sus familias".

También exigen la igualdad de acceso a los recursos públicos destinados a la mejora de las instalaciones de todos los centros sostenidos con fondos públicos.EFE

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