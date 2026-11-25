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Barcelona, 25 nov (EFE).- La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado ya para el próximo sábado 12 de diciembre una movilización en los alrededores del Parlamento de Cataluña para dar la bienvenida al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

La concentración ha sido convocada minutos después de que Puigdemont, en una rueda de prensa desde Bruselas, haya anunciado su intención de regresar a Cataluña el 12 de diciembre, tras la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo.

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Puigdemont llegará en avión desde Bruselas hasta el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y se dirigirá directamente al Parlament.

"Recibamos en Cataluña al Molt Honorable President Carles Puigdemont después de nueve años de exilio. El 12 de diciembre convocamos a los catalanes y las catalanas a venir al recibimiento del 130.º presidente de la Generalitat de Cataluña", ha señalado la ANC en un comunicado.

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La entidad soberanista convoca su movilización a las 11:00 horas del sábado 12 de diciembre en el Parque de la Ciutadella de Barcelona, donde se encuentra el Palacio del Parlament.

"Recuperemos la iniciativa política, abordemos el conflicto político con el Estado español e iniciemos una nueva etapa hacia la autodeterminación y la independencia", añade el comunicado. EFE

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