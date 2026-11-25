24/11/2026 La candidata de Podemos, Irene Montero, interviene en el acto 'Las políticas machistas matan: frente al fascismo, más feminismo', en el Centro Cultural Meseta de Orcasitas, a 24 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press

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La eurodiputada y cabeza de lista de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, considera "la mejor noticia" el regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont y que se pueda aplicar la ley de Amnistía "todas las personas que han sufrido esa criminalización y persecución".

"Yo creo que lo que tenía que haber pasado hace mucho tiempo es que se normalizase y que se dejase de judicializar la política. Nunca debería haber pasado que se judicializase y que terminasen en prisión o terminasen en el exilio dirigentes por hacer política", ha señalado Irene Montero respecto a los condenados por la organización del referéndum ilegal independentista del 1 de octubre de 2017.

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Así, la eurodiputada ha subrayado que, pese a tener otra posición que los separatistas y querer "un país plurinacional en el que Cataluña se pueda quedar", desde Podemos "siempre" han defendido, "cuando era difícil y ahora que es un consenso, el derecho a decidir y la no judicialización de la política".