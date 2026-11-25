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Córdoba, 25 nov (EFE).- La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (Aitat) ha alertado, tras el accidente de Adamuz, que existe un "riesgo de seguridad" consistente en la "insuficiencia de los medios existentes para la detección eficaz de roturas francas de carril".

Esta es una "recomendación previa sobre la investigación del accidente de Adamuz", en el que murieron 46 personas el pasado 18 de enero, que ha remitido a través de un escrito a la Guardia Civil a petición de la jueza de Montoro (Córdoba) que investiga el caso, al que ha tenido acceso EFE.

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La Aitat señala que durante la investigación se ha constatado que, tras producirse una rotura franca de carril, esta permaneció "sin ser detectada durante un periodo prolongado, durante el cual continuaron circulando trenes por el punto afectado".

El análisis de las instalaciones ha puesto de manifiesto que los circuitos de vía, si bien pueden detectar una rotura de estas características en determinadas circunstancias, su funcionalidad "está destinada a la detección de la presencia de trenes y no a la detección específica de roturas francas", por lo que las instalaciones existentes "no garantizan la detección de este tipo de roturas".

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Por ello, se considera necesario "evaluar las soluciones técnicas existentes y aquéllas que pudieran desarrollarse", con el fin de disponer de "medios eficaces y fiables para la detección de roturas francas de carril antes del paso de la siguiente circulación".

En la fase inicial de la investigación se ha determinado que el descarrilamiento se produjo tras una rotura franca de carril en las proximidades de los cambios de la estación de Adamuz y la rotura permaneció sin ser detectada "durante un periodo prolongado", mientras continuaron circulando trenes por el punto afectado, lo que propició "su evolución hasta alcanzar una situación de degradación que ocasionó el accidente".

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La causa que originó la rotura "no ha podido determinarse hasta el momento, al encontrarse las muestras de carril pendientes de análisis por laboratorios especializados", por lo que los resultados de estos análisis se incorporarán al desarrollo de la investigación.

Esta disminución "no se observa en el circuito de vía de la vía contigua, lo que permite descartar factores ambientales u otras causas comunes a ambos circuitos como origen de dicha variación".

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Además, las marcas de golpes en las bandas de rodadura y la disminución de tensión registrada únicamente en el circuito de vía correspondiente al tramo afectado son compatibles con que la rotura franca de carril se produjera después del paso del tren 2211 y permaneciera sin ser detectada hasta el accidente, aproximadamente 22 horas más tarde, durante las cuales pasaron 47 circulaciones por el punto afectado.

De esta manera, según la Aitat, el accidente de Adamuz evidencia la posibilidad de que una rotura franca "permanezca sin ser detectada durante un periodo prolongado" y que, durante ese periodo, continúen circulando trenes por el punto afectado.

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Por ello, explican que se considera necesario "disponer de una barrera específica para la detección de roturas francas de carril una vez producidas, con una capacidad suficiente para detectar estas situaciones antes del paso de la siguiente circulación". EFE