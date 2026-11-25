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Madrid, 25 nov (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado este miércoles la ampliación de los permisos por fallecimiento y nacimiento aprobados ayer en Consejo de Ministros por el Gobierno y ha criticado tanto la "praxis" como el coste de unos decretos "electorales" a pocos días de los comicios generales de este 29 de noviembre.

En declaraciones en el marco de la entrega de los XIII Premios Cepyme, Garamendi ha señalado que los reales decretos están pensados para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad y ha cuestionado su utilización para aprobar medidas a cuatro días de las elecciones generales.

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"Pensamos sinceramente que esta forma de actuar no se entiende, ni por el coste ni, sobre todo, porque esta praxis en democracia no es muy entendible", ha dicho.

"Que se disuelvan las Cortes, que se aproveche para aprobar leyes (...) a través de una utilización de la Diputación Permanente, que no está para eso", ha criticado.

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Garamendi también ha afeado al Ministerio de Trabajo que no haya contactado con la patronal para abordar estas medidas, de las que, según ha asegurado, se ha enterado por la prensa.

"Lo normal es que también el Ministerio de Trabajo nos hubiera llamado. Podíamos haber hablado (...) Lo que no entendemos es que se haga a través de decretos electorales", ha añadido.

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El presidente de la CEOE también ha cargado contra el conjunto de medidas aprobadas en las últimas semanas por el Gobierno, que, según ha señalado, suponen más de "30.000 millones de euros de gasto".

Todo ello, ha añadido, en un contexto en el que Europa ya ha advertido del exceso de gasto y en el que España sigue sin unos Presupuestos Generales del Estado.

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"Llevamos toda la legislatura sin presupuestos", ha lamentado, antes de reclamar que no se olviden las inversiones pendientes en infraestructuras ferroviarias tras los accidentes de tren.

"¿Nos hemos olvidado ya de todos los fallecidos de los accidentes de tren? ¿Nos hemos olvidado de todas las inversiones que habrá que hacer en infraestructuras? ¿Nos hemos olvidado de Ceuta?", ha concluido.

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Por su parte, la presidenta de la patronal de las pymes, Ángela de Miguel, ha señalado que no es el momento de aprobar este tipo de medidas a falta de días para las elecciones generales del 29 de noviembre.EFE