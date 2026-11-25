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Madrid, 25 nov (EFE).- El rey de España y el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, han mantenido un encuentro este miércoles en el Palacio de la Zarzuela con motivo de la visita de trabajo que realiza a España y en el que han analizado las excelentes relaciones bilaterales entre ambos países.

Tras visitar los reyes y el presidente austríaco y su esposa, Doris Schmidauer, la exposición 'Mariana de Austria' en el Museo del Prado, Felipe VI ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a Van der Bellen y, tras posar para la fotografía oficial, han mantenido un encuentro al que ha asistido también la ministra de Defensa, Margarita Robles.

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España y Austria atraviesan un excelente momento en sus relaciones bilaterales, tanto en el plano económico como en el político, una situación que se pone de manifiesto con este viaje en el que el presidente austriaco asistirá este jueves a un foro económico organizado por la CEOE.

Asimismo, está previsto que mantenga un encuentro con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la visita que realizará a Seseña (Toledo), donde se ubica la empresa austriaca Verbund Green Power Iberia.

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Verbund es la principal compañía energética de Austria y uno de los mayores productores de energía hidroeléctrica y renovable de Europa.

Durante su visita a España, el presidente austriaco no se reunirá con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes del Ejecutivo han informado a EFE de que se barajó esa posibilidad antes del adelanto electoral al 29 de noviembre, pero que tras el anuncio de Sánchez de anticipar los comicios se modificaron las previsiones y las agendas y no se fijó ningún encuentro entre ambos.

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Tras la reunión de Felipe VI con Van der Bellen, los reyes de España ofrecerán un almuerzo al presidente alemán y a su esposa, también en el Palacio de la Zarzuela.

Se trata de la segunda visita del presidente austriaco a la Zarzuela después de la audiencia celebrada en diciembre de 2019, cuando Felipe VI recibió a Van der Bellen con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) y en la que también se abordaron las relaciones bilaterales.

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Los reyes de España realizaron en enero de 2022 su primer viaje oficial a Austria invitados por Alexander Van der Bellen, en el cargo desde 2017.​ EFE

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