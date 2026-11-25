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Barcelona, 25 nov (EFE).- El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha afirmado este miércoles que le resultan "indiferentes" las "andanzas" del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien ha anunciado su regreso a Cataluña el 12 de diciembreña, tras la aplicación definitiva de la ley de amnistía.

En un acto de campaña en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y preguntado por los periodistas, Fernández ha reaccionado así a las declaraciones de Puigdemont sobre un retorno que, según ha matizado el expresidente, será sin pedir permiso ni perdón y sin renunciar a sus planteamientos políticos.

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"Yo estoy centrado en el cambio político en España, que será especialmente positivo para Cataluña", ha señalado Fernández, que ha ironizado: "Si el señor Puigdemont me genera indiferencia, imagínese usted el estado del independentismo como movimiento político".

El líder popular ha insistido en que se dedica a la política para defender "ideas, principios y valores", y lo que hagan sus adversarios políticos le es "muy indiferente".

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Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y preguntado por si peligran las políticas de igualdad con un hipotético Gobierno de PP y Vox, Fernández ha afirmado que las mujeres deben "tener miedo" de quienes han gobernado, a los que ha acusado de generar "peligro" para ellas.

Como ejemplo, ha asegurado que, con la ley del 'solo sí es sí', 126 delincuentes sexuales fueron excarcelados y más de mil vieron reducidas sus penas, y ha hablado de "auténtica corrupción" en el sistema de pulseras telemáticas para controlar a los agresores.

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"Quienes han generado peligro para las mujeres, indefensión y falta de protección han sido los gobiernos de izquierda. Nosotros seremos todo lo contrario", ha subrayado. EFE