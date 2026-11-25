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Logroño, 25 nov (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que si su partido necesita a Vox para gobernar, "buscará la fórmula" para impulsar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género "con medidas eficaces" que protejan a las mujeres "de verdad".

La también cabeza de lista del PP al Congreso por La Rioja ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Logroño junto a la senadora popular María del Mar Blanco, antes de participar en un acto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Gamarra ha recalcado que el PP fue el partido que "lideró, impulsó y aprobó" el primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017, un acuerdo institucional que se aprobó con consenso, pero Vox fue el único partido que votó en contra de su renovación en 2025.

Ha recordado que, en este 2026, en España han sido asesinadas 47 mujeres, 38 niños se han quedado huérfanos y otros 3 menores han sido asesinados para hacer daño a sus madres.

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Esta realidad necesita "políticas eficaces" porque, después de ocho años, la ley contra la trata está "metida en un cajón" y no se ha hecho nada para prohibir la prostitución.

Ha afeado la conducta de los responsables políticos del Gobierno socialista en relación a las mujeres, ya que se ha visto "prostitución, descalificación y humillación con el vocabulario que utilizan" hacia ellas, a las que han tratado "como mercancía".

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Además, según Gamarra, en Ceuta, las mujeres españolas no tienen libertades y, para poder circular con seguridad por las calles, necesitan llegar un espray primienta en el bolso.

El PP apuesta por endurecer las penas e introducir la prisión permanente revisable para todos los depredadores sexuales y por poner en marcha una ley de violencia vicaria.

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Por su parte, Blanco ha subrayado que este 25 de noviembre es un día para mostrar "solidaridad" hacia las familias de las mujeres y menores asesinados, pero también para "exigir responsabilidades a un Gobierno que durante 8 años no ha hecho otra cosa que utilizar a las mujeres y abandonar a las que más lo necesitaban".

En alusión a las pulseras de protección antimaltrato, ha subrayado que su gestión debe pasar del Ministerio de Igualdad al del Interior.

Para mejorar la protección de esas mujeres, ha pedido que se refuercen las unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil, porque el PP no quiere "ni una mujer menos".

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"Nosotros tenemos un compromiso real con todas y cada una de las mujeres y, sobre todo, con su seguridad", ha recalcado, frente a los socialistas, quienes "se han apoyado en las mujeres, como las 'Jesicas' y todas las amigas y sobrinas de Ábalos", en referencia el exministro de Transportes. EFE