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El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha calificado este miércoles de "vergüenza" y de "asalto institucional insoportable" que el Gobierno de Pedro Sánchez utilice el decreto ley en campaña para aprobar medidas que van a "condicionar" al próximo Gobierno de España. A su entender, lo que está ocurriendo es "predemocrático".

En una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press, Sémper ha indicado que es "profundamente antidemocrático" y "bochornoso" que el Gobierno haya "naturalizado" y use como "herramienta electoral" el decreto ley, que está pensado "para momentos de urgencia".

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Al ser preguntado si el PP mantendrá la batería de medidas sociales que aprobó este martes el Consejo de Ministros --ampliar permiso por nacimiento y por fallecimiento, por ejemplo-- o los derogará si llega a Moncloa, Sémper no ha contestado alegando que no iba a entrar a valorar la "estrategia electoral" del PSOE y se ha limitado a criticar la actuación del Ejecutivo.

"Cosas que no se han hecho en ocho años de Gobierno, ahora a prisa y corriendo en 15 días en campaña electoral, se pretende utilizar el Consejo de Ministros para proyectar y lanzar una batería de iniciativas que el propio Gobierno ha rechazado en esta última legislatura", ha denunciado.

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"Y ADEMÁS SIN PRESUPUESTOS. ¿PERO QUÉ BROMA ES ESTA?"

En este punto, ha indicado que le parece "una vergüenza y un asalto institucional insoportable" que el Ejecutivo utilice el real decreto ley en campaña "para hacer política electoral". "Es profundamente injusto, y además, sin presupuestos generales del Estado. ¿Pero qué broma es esta?", se ha preguntado.

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Según Sémper, el Gobierno está "comprometiendo decenas de miles de millones de euros, sin tener Presupuestos aprobados". "Y condicionando al futuro Gobierno", ha manifestado, para añadir que este comportamiento es "predemocrático".

De hecho, ha señalado que una de las medidas que deberían aprobar, "nada más llegar" a Moncloa, "sería la de prohibir que el Gobierno, una vez que se convoca a elecciones, haga esto". "No puede ser", ha abundado.

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"HAY QUE CONSTRUIR VIVIENDA COMO SI NO HUBIERA UN MAÑANA"

Así, ha recordado que una vez convocadas las elecciones, el Ejecutivo de Sánchez volvió a aprobar en el Consejo de Ministros "dos reales decretos ley que las Cortes habían rechazado", en alusión a los decretos de vivienda. "Es predemocrático. No se pueden hacer así las cosas y máxime cuando estamos hablando de cosas que impacten en la vida de las personas", ha aseverado.

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Finalmente, ha indicado que si Alberto Núñez Feijóo llega a Moncloa implantará un plan de vivienda, junto a una nueva Ley del Suelo, una nueva Ley de Vivienda, una Ley Antiocupación y medidas fiscales para favorecer el acceso a la vivienda a la gente más joven. "Hay que construir vivienda como si no hubiera un mañana", ha dicho, para añadir que es "imposible solucionar un problema de oferta si no la generas".