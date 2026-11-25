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Madrid, 25 nov (EFE).- La diputada del PP y candidata número dos en las listas al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmado este miércoles que ninguna mujer "con sentido de su propia dignidad" puede votar al Partido Socialista el próximo 29N.

Lo ha hecho en un vídeo que ha sido grabado en el edificio Torre de Madrid, en la plaza de España, donde vivía Jésica, la expareja del exministro José Luis Ábalos, gracias a los beneficios que presuntamente obtuvo de la trama del caso Koldo.

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"Estamos en la zona cero de la degradación socialista", ha afirmado en declaraciones desde un balcón.

El PP ha aprovechado que este miércoles se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para llevar a cabo una serie de acciones para denunciar cómo el PSOE "ha utilizado a las mujeres como mercancía para sus ministros".

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Según Álvarez de Toledo, toda la política de vivienda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se resume en una línea: "Le puso un piso a una puta en la plaza de España".

Sánchez, ha añadido la diputada, es "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución" y miembros de su Ejecutivo "han denigrado a las mujeres" con el dinero de todos los españoles.

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Álvarez de Toledo ha afirmado que el Gobierno ha "prostituido" lo público como han prostituido las mujeres y por ello les ha pedido que el próximo domingo no voten al PSOE sino que voten, en defensa de su dignidad, al Partido Popular. EFE

(Vídeo)