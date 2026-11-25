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Madrid, 25 nov (EFE).- La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha propuesto a los docentes de la enseñanza pública no universitaria terminar la huelga indefinida y volver a negociar la propuesta de carrera profesional horizontal, un modelo que la mayoría de los sindicatos ya han rechazado previamente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno regional, Zarzalejo ha detallado este nuevo complemento retributivo —que supondrá un coste de 30 millones de euros en 2027 y de 60 millones en 2028 cuando esté plenamente implantado— y ha defendido que la medida responde a un compromiso anunciado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región.

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La titular de Educación ha explicado que las conversaciones comenzaron el 22 de septiembre con los cuatro sindicatos de la Mesa Sectorial (CCOO, CSIF, UGT y ANPE) y que, tras cinco reuniones técnicas, el Ejecutivo está en condiciones de presentar una propuesta cerrada este viernes, pese a que CCOO, UGT y CSIF abandonaron el diálogo, quedando únicamente ANPE en las mesas.

Zarzalejo ha reprochado a los sindicatos que exijan diálogo público "incluso con amenazas" después de abandonar las mesas de negociación y ha subrayado que ahora pueden "volver a la senda" del diálogo.

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Asimismo, ha justificado que el Ejecutivo regional haya descartado la subida salarial lineal de 600 euros mensuales reclamada por el comité de huelga porque, a su juicio, "entonces no estaríamos creando una verdadera carrera profesional" vinculada al desempeño, la dedicación y la trayectoria.

La consejera ha defendido que el Gobierno regional ya está cumpliendo el acuerdo sectorial firmado en 2025 sobre bajada de ratios, reducción de horas lectivas y aumento de plantillas, además de haber incluido en los presupuestos de 2027 un plan de climatización y accesibilidad dotado con 1.204 millones de euros.

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Por otra parte, cerca de 300 asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA y AFA) de centros educativos de más de una treintena de municipios de la Comunidad de Madrid han suscrito un manifiesto conjunto para exigir a Educación la retirada inmediata de las instrucciones sobre neutralidad institucional y su anexo de incidencias, así como la apertura de una negociación real con el comité de huelga docente.

En el texto publicado en su página web las familias advierten de que la educación pública "no puede construirse desde el silencio ni la censura" y expresan su preocupación por que, bajo el argumento de la neutralidad, se pretenda limitar la libertad de expresión en los colegios e institutos, restringiendo la exhibición de carteles, pancartas o mensajes vinculados a las reivindicaciones de la huelga indefinida iniciada el pasado 14 de octubre.

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Las firmantes reconocen que una huelga prolongada genera dificultades y problemas de conciliación en su día a día, pero subrayan que estas consecuencias "no pueden utilizarse para cuestionar ni deslegitimar el ejercicio de un derecho fundamental". Para las familias, explicar qué es una huelga y sus motivos "no es adoctrinar", sino educar en democracia y pensamiento crítico.

Además, respaldan las demandas del profesorado —como la bajada de ratios, la mejora de infraestructuras o el aumento de recursos para la atención a la diversidad— al considerar que afectan directamente al presente y futuro de sus hijos. EFE

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