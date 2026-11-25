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Barcelona, 25 nov (EFE).- El Centre d'Esports Sabadell Futbol Club (CE Sabadell) ha inscrito dos nuevas ampliaciones de capital que suman 840.000 euros, lo que eleva el capital social del club hasta los 7,99 millones de euros.

Así consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) de Barcelona de este miércoles, que recoge una primera ampliación de 40.000 euros y una segunda de 800.000 euros.

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El capital se situaba en 7,15 millones de euros tras la ampliación de 5,18 millones que el club inscribió el pasado octubre.

Según los últimos estatutos de la entidad publicados en su página web, el capital social del club era anteriormente de 1,97 millones de euros, dividido en 393 acciones nominativas de 5.000 euros cada una.

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Con estas operaciones, el club ha inyectado unos 6 millones de euros en su capital en poco más de un mes.

El capital se sitúa así unos 1,5 millones de euros por encima del mínimo exigido por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para la temporada 2026, de 6.458.415,05 euros, para la competición profesional de fútbol masculino, que incluye Primera y Segunda División. EFE

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