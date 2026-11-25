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Málaga, 25 nov (EFE).- El Andalucía Costa del Sol/Abierto de España reúne desde este jueves en La Cala Resort de Mijas (Málaga) a la élite femenina del golf continental, con figuras como la sudafricana Casandra Alexander, la inglesa Mimi Rodhes o la malagueña Ana Peláez junto a otras trece españolas, que buscarán conquistar el último título de la temporada en el Circuito Europeo.

Un año más, hasta el próximo domingo, regresa a la Costa del Sol el último torneo del circuito 'Ladies European Tour' (LET), el Abierto de España, con la participación durante cuatro jornadas de 75 jugadoras de veintisiete países y al que la sudafricana Alexander, de 27 años, llega ya como líder de la Orden de Mérito y con el triunfo absoluto ya asegurado.

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En el campo 'Europa' de La Cala Resort, Ana Peláez, de 28 años y actual número 16 del circuito europeo, ejercerá como anfritriona y estará al frente de la representación española.

Hasta catorce serán las golfistas nacionales en esta prueba, y aunque este año no estén dos históricas como la navarra Carlota Ciganda y la también malagueña Azahara Muñoz, principal reclamo de la edición anterior, el cartel suma once profesionales y tres amateurs que jugarán con el público a favor en Mijas.

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Ana Peláez cerrará el año en casa apenas dos semanas después de lograr su segundo título en el circuito, en China. La nómina de profesionales continúa con Luna Sobrón, Marina Escobar, Nuria Iturrioz, Carla Tejedo, Teresa Toscano, Marta Sanz Barrio, Harang Lee, Blanca Fernández, Amaia Latorre y Ana Pina.

Completan la participación española la donostiarra Paula Balanzategui, la valenciana Balma Dávalos y la catalana Anna Cañadó, que optan al Premio Celia Barquín a la mejor jugadora amateur, en homenaje a la joven golfista española asesinada en 2018 en Estados Unidos.

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Entre las internacionales destacan la sudafricana Casandra Alexander, ya ganadora de la Orden de Mérito tras tres triunfos; la inglesa Mimi Rhodes, que este año debutó con triunfo con Europa en la Solheim Cup y llega al Abierto tras quedar segunda en China; o la canadiense Anna Huang, segunda en la clasificación del circuito.

Además, Anne van Dam y la sudafricana Lee-Anne Pace volverán a competir por un título español que ya figura en sus respectivos palmarés: la neerlandesa aspira a convertirse en la primera tricampeona del torneo y la sudafricana buscará repetir su victoria de la edición de 2013.

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La competición arranca este jueves en el Campo Europa de La Cala Resort, en Mijas, con la primera ronda y se prolongará hasta el domingo, cuando se decidirá el último título de la temporada. El torneo se disputará a 72 hoyos sin corte.

Las cuatro jornadas de la vigésima cuarta edición del Andalucía Costa del Sol, que contará con una gran cobertura mediática, con tres horas de emisión en directo cada día (de 14.00 a 17.00 horas), tendrá salidas de 9.45 a 11.45 por los ‘tees’ de los hoyos del 1 y del 10, y la entrega de premios está prevista para el domingo a las 17.30, cuando ya se conocerá la próxima reina del Abierto de España. EFE

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afl/cc/cmm