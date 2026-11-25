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Madrid, 25 nov (EFE).- Frente Amplio y Podemos van por separado en la inmensa mayoría de territorios en las próximas elecciones generales, pero este 25N sus candidatas a la Presidencia del Gobierno coinciden en Madrid en la misma manifestación y tras la misma pancarta para reclamar el fin de la violencia machista.

Tanto la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, como la de Podemos, Irene Montero, acuden este miércoles a una de las dos manifestaciones que hay en Madrid con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Es la marcha convocada por la Comisión 8M bajo el lema 'Contra las violencias machistas: derechos y feminismo antifascista', por lo que ambas marcharán tras la misma pancarta demostrando una unidad que no se ha reflejado en las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que Frente Amplio y Podemos van por separado en todos los territorios salvo en la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares.

Eso sí, este 25N Colau y Montero han mostrado ciertas diferencias al hacer hincapié en determinados aspectos de sus programas electorales que consideran fundamentales para luchar contra las violencias machistas.

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Colau, que está haciendo de la vivienda el eje de su campaña electoral, ha señalado que una "vivienda digna" es imprescindible para garantizar "el derecho de todas las mujeres a vivir libres, seguras y con autonomía".

"Seguimos luchando por una sociedad donde ninguna mujer tenga que elegir entre un techo y su libertad, y donde todas puedan construir una vida sin violencia", ha escrito en la red social X.

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Y Montero ha apelado a uno de sus lemas de campaña, la defensa de la paz, para defender la necesidad de acabar con las violencias machistas y, al mismo tiempo, cargar contra el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar (ahora Frente Amplio), al acusarlo de firmar "contratos armamentísticos" de millones de euros.

"La seguridad de las mujeres de nuestro país no se garantiza comprando tanques o comprando bombas; se garantiza poniendo recursos en la calle, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales que puedan tender la mano y salvar vidas a las mujeres víctimas de violencia machista", ha dicho. EFE

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