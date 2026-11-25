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Madrid, 25 nov (EFE).- El PSOE ha alertado este miércoles, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del retroceso que podría suponer en los derechos de las mujeres un gobierno entre el PP y Vox, y ha pedido el voto femenino para seguir avanzando hacia la igualdad.

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, se ha referido a la violencia de género como la "expresión más cruel de la desigualdad estructural" que aún sufren las mujeres y ha alertado de que hay partidos políticos como Vox que la "banalizan" y la niegan.

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Sánchez ha sostenido que España ha logrado un gran avance social gracias al feminismo y que en las elecciones del próximo domingo existe el riesgo de que los derechos adquiridos por las mujeres se "esfumen" si los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal logran sumar mayoría absoluta porque, ha argumentado, ya ha sucedido en aquellas comunidades en las que gobiernan juntos.

En un comunicado con motivo del 25N los socialistas han exigido que los derechos de las víctimas de violencia de género, la continuidad de su atención y la eficacia de los mecanismos de protección "queden al margen de los cambios de gobierno", y afirma que los compromisos adquiridos "deben cumplirse" y los recursos "que salvan vidas deben mantenerse y mejorarse en toda circunstancia".

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Las juventudes socialistas también se han pronunciado a este respecto y han publicado un vídeo, en el que aparece la secretaria general de la organización, Aránzazu Figueroa, junto a otras compañeras vestidas con las capas rojas y las cofias blancas de los personajes de la serie 'El cuento de la criada'.

En él reproducen frases como "cuido de los bebés", "apoyo a mi marido siempre", "no puedo votar" o "no puedo decidir sobre mi cuerpo" y aseguran que ese es el futuro que la derecha quiere para las mujeres de España. "Pero está en nuestras manos evitarlo" dicen mientras se deshacen de las capas y las cofias y entran a la sede del PSOE.

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Esta tarde habrá representantes del PSOE en las marchas del 25N de distintos puntos del país. Entre ellas, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, participará en una de las manifestaciones en Madrid y la secretaria de Igualdad del partido, Pilar Bernabé, estará en la de Valencia. EFE