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Toledo, 25 nov (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles en Toledo que "no hay color" entre el modelo que propone el PSOE y el del PP y ha llamado a "votar con ilusión" el próximo domingo.

Así lo ha expresado en un desayuno económico organizado por el PSOE, en el que ha estado acompañado por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, candidata del PSOE por Toledo al Congreso, Milagros Tolón, y el número 2 del PSOE por Toledo al Congreso, Sergio Gutiérrez.

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Durante su participación en el encuentro, el también ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha defendido la acción económica del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha subrayado que su partido garantizará las pensiones y ha destacado los impactos positivos de la inmigración.

A su juicio, los socialistas presentan en estas elecciones un proyecto "centrado en el progreso", que mira "al ciudadano" y ha afirmado que "hay muchas medidas que hay que seguir implementando" y "muchas conquistas" por alcanzar.

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Por ello, ha pedido a la ciudadanía que "confíen en que nosotros podemos ser capaces de ayudarles a gestionar todo lo que viene" y ha afirmado que está notando "mucha ilusión, mucho optimismo y muchas ganas" entre los socialistas.

Por su parte, la ministra de Educación ha pedido recordar a los asistentes los cuatro años de gobierno del PP en Castilla-La Mancha, con María Dolores de Cospedal al frente, y ha indicado que “sabemos cómo gobierna el PP con recortes” y “lo estamos viendo en las comunidades donde el PP gobierna con Vox”.

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Tolón ha advertido que está en juego la dependencia, o las becas en educación que “hemos aumentado en nueve ocasiones consecutivas con 1.000 millones más en becas que cuando gobernaba el PP en España, porque la igualdad empieza en la educación”, ha defendido.

La ministra de Educación ha dicho que hay que votar “sabiendo lo que significa” y ha subrayado que "tenemos que votar futuro, votar progreso y por la igualdad".

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En este sentido, ha querido recordar, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a "todas esas mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas” y ha lamentado que “aún hay partidos políticos" que "niegan esa violencia machista”. EFE

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