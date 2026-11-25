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Sevilla, 25 nov (EFE).- Una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas ha sido desmantelada con la detención de ocho personas en una operación de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera que ha conllevado 21 registros en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

Según ha informado este miércoles la Policía en un comunicado, en estos registros han sido decomisados más de 195.000 euros en efectivo, diversas joyas y 12 vehículos de alta gama, y se han bloqueado 20 cuentas bancarias.

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La investigación económica comenzó en 2024 tras un operativo conjunto entre Policía Nacional y Vigilancia Aduanera por tráfico de drogas que se saldó con numerosas detenciones y la intervención de vehículos de alta gama, joyería, dinero en efectivo y otros enseres empleados para facilitar la entrada de estupefacientes por mar.

Las primeras indagaciones pusieron de manifiesto un nivel de vida que no guardaba concordancia con la situación económica y patrimonial de los investigados, además del disfrute de numerosos activos que no figuraban a su nombre.

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Las investigaciones pusieron de manifiesto una estructura estable para llevar a cabo el movimiento de grandes cantidades de dinero en efectivo e introducirlo en el circuito legal a través de entramados societarios creados específicamente para blanquear los beneficios del narcotráfico, para lo que se simulaba una actividad económica legal.

La organización había conseguido blanquear gran parte de las ganancias del tráfico de drogas mediante inversiones inmobiliarias en inmuebles distribuidos por Andalucía.

La titularidad de estos inmuebles correspondía, en última instancia, a los líderes de la organización criminal, aunque estas personas no aparecían en ningún documento, dado que utilizaban a numerosos testaferros para ocultar su verdadero patrimonio y darle apariencia de legalidad.

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En la última fase de la investigación se llevaron a cabo 21 entradas y registros en Cádiz, Sevilla y Málaga, y se procedió a la detención de ocho personas entre las que se encontraban los líderes de la organización.

Se intervinieron más de 195.000 euros en efectivo, numerosas joyas, relojes de alta gama, 16 vehículos -entre los cuales había 12 de alta gama-, dos armas largas, una embarcación y una moto de agua.

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Además, se ha procedido al bloqueo de 20 cuentas bancarias, así como a la anotación de la prohibición de enajenar una gran cantidad de vehículos y bienes inmuebles. EFE

(Foto) (Vídeo)