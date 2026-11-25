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La diputada del PP y la número dos al Congreso en la lista de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido este martes el voto de las mujeres ante las elecciones generales del 29 de noviembre, ya que, según ha indicado, el PSOE no puede hacerlo al haber utilizado a las mujeres "como mercancía".

"Han prostituido lo público como han prostituido a las mujeres", ha declarado Álvarez de Toledo junto al piso de Plaza de España en Madrid donde, según el PP, "el Gobierno implementó su política de vivienda poniendo un piso a Jéssica, otra de las 'amigas' de José Luis Ábalos", exministro de Transportes.

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Aparte de esta parada de Álvarez de Toledo en Plaza de España, la vicesecretaria de Sectorial del PP, Alma Ezcurra, se ha desplazado al Parador de Teruel, donde Ábalos "hizo gala de la degradación moral y política del PSOE llevando 'amigas' para atender sus 'necesidades' mientras Pilar Alegría pernoctaba ahí", según ha señalado el PP en un comunicado.

"SE HA UTILIZADO A LAS MUJERES COMO MERCANCÍA PARA SUS MINISTROS"

En un vídeo grabado difundido por el PP con la Plaza de España de fondo, Álvarez de Toledo ha señalado que se trata de "la zona cero de la degradación socialista" y ha recordado que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

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"Lo dije en el Congreso y lo repito aquí en el lugar del crimen. Toda la política de vivienda de Sánchez se resume en una línea: El Gobierno le puso un piso a una puta en la Plaza de España", ha aseverado.

Álvarez de Toledo ha afirmado que "ninguna mujer con sentido de su propia dignidad puede votar al Partido Socialista". "Y no solamente porque Sánchez es partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución, sino porque el Partido Socialista ha utilizado las mujeres como mercancía para sus ministros", ha manifestado.

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La candidata del PP ha recordado frases que se intercambiaron el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García como 'la Carlota se enrolla que te cagas', 'necesito pulseras para la puta' o 'la Ariadna está perfecta' que, según ha recalcado, "han denigrado a las mujeres y encima se ha hecho con el dinero de todos los españoles".

Álvarez de Toledo ha recordado que Jéssica ya dijo ante el Tribunal Supremo que ella "nunca" fue a trabajar porque la habían "colocado en ADIF" y que 'Mis Asturias' afirmó también ante la Justicia que ella "iba a la biblioteca de Oviedo a leer libros". "A leer sobre trenes, eso sí. Y luego se preguntan por qué los trenes descarrilan", ha enfatizado.

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A su entender, "han prostituido lo público como han prostituido a las mujeres". "Y por eso quiero dirigirme hoy a todas las mujeres y a decirles: 'No podemos votar al Partido Socialista. Hay que votar en defensa de nuestra dignidad al PP'", ha finalizado.