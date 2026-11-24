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Madrid, 24 nov (EFE).- El Real Madrid vuelve al Movistar Arena en la Euroliga para medirse al Zalgiris de Kaunas con el objetivo de retomar la senda del triunfo que le fue esquivo en las dos últimas jornadas, en las que fuera de casa cayó contra el Besiktas y el Olympiacos firmando dos partidos muy alejados de su mejor versión, la que le ha llevado por ejemplo a ser el máximo anotador del torneo.

La imagen mejoró precisamente ante su público en el encuentro más reciente, de la Liga Endesa contra el Joventut de Badalona. Allí el plantel supo sufrir para acabar sacando adelante su noveno triunfo en nueve partidos de la competición aunque sin solucionar, eso sí, problemas como el de las pérdidas.

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El equipo ha flaqueado en este aspecto en fechas recientes, incluso dándose por sentado que la cifra puede ser alta debido al estilo de juego que plantea el conjunto blanco. El técnico, Pedro Martínez, parece ser consciente de ello en un momento en el que el equipo está "un poco en modo superviviencia", como ha expresado en la rueda de prensa previa.

Mucho tienen que ver en ello las bajas, que se han acumulado en las últimas semanas. Así, a las de larga duración de Usman Garuba y Gabriel Deck se han ido sumando las de Mikael Jantunen y Facu Campazzo, quien atraviesa la recta final de su recuperación. Pese a ello no estará disponible, algo que sí se espera suceda con Chuma Okeke, ya recuperado de unas molestias en la espalda aunque no esté al cien por cien.

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Por su parte el Zalgiris, llega a la capital de España como el segundo equipo que mejor rebotea, el primero con más capturas defensivas y el tercero con mejor porcentaje de triples, pero también el peor en lo que respecta al acierto en tiros de dos. Todo ello a pesar de contar en sus filas con jugadores como Carsen Edwards, el que tiene mejor media anotadora de la Euroliga con 20.4 puntos por noche; Azuolas Tubelis o Jonas Valanciunas.

En lo que respecta a los cara a cara el Real Madrid ha ganado 27 de los últimos 34 y solo ha perdido dos como anfitrión en ese lapso si bien el cuadro lituano, que llega con un balance de 8-5 este curso por el 7-6 de su rival, se ha impuesto en cinco de sus siete salidas en la presente edición, incluidas las tres últimas. EFE

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