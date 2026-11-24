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Gijón, 24 nov (EFE).- El Sporting cerró la temporada 25/26 con unas pérdidas ligeramente superiores a los 3,9 millones de euros, según el balance auditado que el club ha facilitado a sus accionistas de cara a la Junta General Ordinaria del próximo 21 de diciembre.

La cifra supone un incremento de unos 700.000 euros respecto a los 3,23 millones del ejercicio anterior y se asemeja a la de hace dos balances.

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Entre los puntos destacados, las cuentas reflejan un movimiento de 21,9 millones de euros en operaciones de capital del Grupo Orlegi, máximo accionista del club, de los que 12,3 millones corresponden a la capitalización de dos préstamos participativos que el grupo mexicano había concedido anteriormente a la entidad.

Los 9,6 millones restantes proceden de la ampliación de capital realizada en julio de 2026, que ha mejorado la posición financiera del club ante LaLiga y le permite afrontar el próximo curso con un límite salarial cercano a los 13,4 millones y ser considerado dentro de la norma 1:1, que le permite destinar cada euro ingresado o ahorrado en materia deportiva en nuevos fichajes.

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El balance no recoge el traspaso de Jonathan Dubasin al Osasuna, que se formalizó después de junio y que, por tanto, se contabiliza en el ejercicio 26/27. El club cerró una operación por valor de cuatro millones de euros más uno en variables ligados a la permanencia del conjunto navarro en Primera División.

El presupuesto de esa temporada, que también se someterá a aprobación en la junta de accionistas, será el que refleje el impacto de la operación de venta del hispano-belga como la venta más relevante para la economía rojiblanca desde la llegada de Orlegi al accionariado. EFE

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