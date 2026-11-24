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Praga, 24 nov (EFE).- El defensa del Villarreal Sergi Cardona destacó este martes la dificultad del encuentro de Liga de Campeones de este miércoles ante el Slavia de Praga, al que definió como un equipo intenso que exigirá el máximo al conjunto castellonense.

"Es un equipo intenso, nos va a exigir mucho. Pero el equipo está preparado y sabemos lo que tenemos que hacer y el partido que nos vamos a encontrar. Estamos capacitados para afrontar el partido y conseguir la victoria", señaló el futbolista en la comparecencia de prensa previa al encuentro.

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Cardona rechazó que el calendario de los próximos compromisos pueda considerarse más asequible y recordó que el Villarreal debe aprender de la experiencia de la pasada temporada en la máxima competición europea.

"Lo del calendario asequible no nos sirve. La lección del año pasado la tenemos que aprender. Sabemos de la dificultad del partido contra el Slavia. Va a ser una exigencia máxima. Tenemos que hacer muchas cosas bien para acercarnos al objetivo", explicó.

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Cardona consideró que el equipo afronta esta edición de la Liga de Campeones con mayor experiencia que la anterior, en la que buena parte de la plantilla se estrenaba en la competición.

"El año pasado éramos unos novatos casi todos en la 'Champions' y ahora tenemos un poco más de experiencia", apuntó.

Cardona también reconoció la frustración que supone para el Villarreal quedarse cerca de conseguir victorias en encuentros importantes sin terminar de cerrar los resultados, aunque defendió la necesidad de extraer conclusiones positivas de esas actuaciones.

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"Es un poco frustrante, la verdad. Es una sensación mala cuando te dicen qué buen partido habéis hecho y qué cerca habéis estado, porque nuestro objetivo como equipo y club es ganar esos partidos", manifestó.

No obstante, Cardona afirmó que el encuentro frente al Barcelona refuerza la confianza del equipo en el trabajo que está realizando.

"Una vez pasa, hay que quedarse con las cosas positivas de cada partido. El partido del Barcelona refuerza las cosas que estamos haciendo bien", concluyó. EFE

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