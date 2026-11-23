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Córdoba, 23 nov (EFE).- Vox ha remitido un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) en el que reclama los datos diarios de las actas de las votaciones, tanto en urna como por correo, de los distintos consulados.

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha explicado a los periodistas en Córdoba que esta petición es para evitar que se oculten estos datos porque "la estrategia fraudulenta" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado por ocultar estos datos que "sí ha tenido el Gobierno y el Ministerio del Interior".

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Buxadé ha señalado que esta medida es "para evitar que el último día aparezcan de repente un montón de votos" y además permitirá "una trazabilidad del voto" y eliminar "la incertidumbre, las dudas, el miedo que se ha apoderado de una gran parte de la población ante la eventual posibilidad de fraude".

Ha afirmado que Pedro Sánchez "lleva años empeñado en eso que hemos llamado robar las elecciones, alterar el resultado de las elecciones" una situación que ha enmarcado en 2022 con "esa instrucción ilegal por la que han colado a cientos de miles de extranjeros reconociéndoles una nacionalidad española que no ostentan, que no tienen derecho, con la finalidad de que puedan votar".

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El dirigente de Vox ha asegurado que también lo están llevando a cabo "incumpliendo los autos del Tribunal Supremo poniendo esas urnas de cartón" en algunos consulados como el de Ginebra, ante lo que ha anunciado que "cualquier cónsul que esté realizando actuaciones contra la ley y contra los autos del Tribunal Supremo se va a llevar la correspondiente querella".

"Nosotros queremos funcionarios que cumplan las leyes, funcionarios que cumplan las resoluciones judiciales y que no estén al servicio de los intereses de Sánchez", ha aseverado.

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Respecto a los datos de la encuesta de CIS, ha remitido al "29 de noviembre a las 10, 10.30 de la noche veremos los resultados". EFE