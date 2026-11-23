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Melilla, 23 nov (EFE).- Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla han reclamado este lunes, tras la “invasión” de Ceuta a finales de julio, una respuesta “que esta amenaza real requiere” como una “estrategia de Estado” para ambas, con medidas como la protección y defensa de su integridad territorial y soberanía y el blindaje de sus fronteras.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha verbalizado esta reclamación durante su visita a Melilla en un acto junto a su homólogo melillense, Juan José Imbroda, quien ha subrayado este encuentro de ambas ciudades autónomas como “un mensaje muy importante, muy positivo a la opinión pública nacional e internacional”.

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“Sentimos lo que ocurrió en Ceuta como si hubiésemos estado en primera persona”, ha dejado claro Imbroda tras recalcar que ambas ciudades son “hermanas”, una visión que ha compartido Vivas al recordar que la relación “existencial” entre Ceuta y Melilla “es permanente y constante” e históricamente lo han demostrado “en la adversidad, ante los retos”, hasta el punto de que “cuando una ciudad está herida, la otra también sangra”.

“Pero sobre todo nos une España. Ceuta y Melilla son España hasta la médula. Lo acredita la historia, lo avala el derecho y lo quieren todos los melillenses y ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen”, ha agregado.

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La reclamación conjunta para que haya una estrategia de Estado en ambas pasa por objetivos “claros” como proteger y defender la integridad territorial y soberanía de ambas ciudades, además de garantizar la estabilidad y la seguridad de Ceuta y de Melilla y el bienestar de sus ciudadanos “de manera enérgica y decidida” y el blindaje de sus fronteras, que “no pueden estar en manos de Marruecos”, sino de España y de Europa.

También ha pedido que la presencia del Estado en Ceuta y Melilla sea “muy vigorosa” en materia de defensa, seguridad, sanidad, educación y justicia, además de un plan ambicioso de inversiones, la mejora del régimen económico y fiscal especial, el “perfeccionamiento” de su estatus en la Unión Europea y medidas para favorecer su desarrollo económico.

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Para hacerlo, según Vivas, es necesario que haya voluntad política, que “dependerá de lo que ocurra” en las elecciones generales de este domingo, y que Ceuta y Melilla se pongan de acuerdo en la concreción de estos “ejes prioritarios”, para lo que ha demandado que no se pierda la esperanza, que “va a terminar triunfando”.

El presidente ceutí ha aprovechado su intervención para dejar claro que Ceuta sigue en una situación cuatro meses después de “la invasión” que “nada se parece a la normalidad” porque es “insostenible” por la inseguridad, la “ruina económica” y el deterioro de servicios públicos, además de “la amarga sensación de seguir estando invadidos”.

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“Ceuta está, por tanto, herida, pero Ceuta sigue en pie”, ha dejado claro Vivas para defender que, tras lo ocurrido, que “se pudo evitar si el Gobierno de la nación hubiera hecho lo que debía”, ambas ciudades no pueden “pasar página sin más”, de ahí este encuentro para “transmitirlo al resto de España”, donde han “despertado el patriotismo sin pretenderlo”.

Durante su primera visita a Melilla tras la crisis fronteriza de finales de julio, Vivas ha sido recibido en el vestíbulo del Palacio de la Asamblea por el Gobierno local y el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Francisco Robles, dada la ausencia del resto de los grupos políticos. EFE

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