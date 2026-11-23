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Madrid, 23 nov (EFE).- La presidenta ejecutiva de la Asociación Española de Centros de Datos Spain DC, Begoña Villacís, ha criticado que la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se haya atrevido a regular "a espaldas de la industria" y que no haya tenido "la deferencia" de sentarse con el sector antes de la aprobación del real decreto de centros de datos.

La exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid ha calificado esta normativa como "ilegalidad" y "atentado contra la sensatez y el futuro de nuestros hijos" durante su intervención en el congreso anual de Spain DC celebrado este lunes.

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Villacís considera que la buena noticia es que "esta afrenta" ha tocado con un sector más unido que nunca, que se va a defender y, además, da con un Gobierno "que probablemente tiene un cuarto de hora", así que cree que "si no son los jueces será la derogación".

Aun así, ha confirmado que desde Spain DC van a presentar "un recurso muy sólido" ante el Tribunal Supremo que apunta a todos los defectos que tiene la norma, entre ellos la falta de proporcionalidad o la utilización de la urgencia para algo que ocurrirá dentro de 10 años.

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Además, durante su participación en una mesa redonda del II Foro China-España de Energía Verde, ha cifrado en torno a los 9.000 millones de euros la fuga de inversiones provocada en solo tres semanas por la presentación del decreto inicial el pasado 25 de agosto.

En este sentido, también ha advertido de que "la absoluta desaparición" de la seguridad jurídica ha hecho que mucho capital se haya movilizado hacia fuera del país.

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Villacís ha explicado que el dinero es "muy prudente" y que los inversores reaccionan retirándose cuando se encuentran con un país donde se "cambian las reglas a mitad de juego".

Por ello, ha lamentado que España "antes del 25 de agosto era probablemente uno de los sitios más interesantes de Europa y del mundo para invertir", mientras que desde el viernes se convirtió en el “peor sitio” del continente para hacerlo. EFE

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