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Madrid, 23 nov (EFE).- Un delator del caso 3 %, exresponsable de una empresa pública catalana, ha testificado en el juicio que descubrió amaños en adjudicaciones de contratos de infraestructuras de la Generalitat de Cataluña a partir de 2011 durante el gobierno de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

El testigo, Iñaki F.N., ha asegurado que dichos amaños beneficiaban a determinadas empresas que pactaban los precios que ofertaban para asegurarse y repartirse las adjudicaciones de los concursos públicos.

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La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio de la pieza de 'Infraestructuras" del caso 3 % en el que se sientan en el banquillo 17 acusados para los que la Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales penas que oscilan entre los seis años y tres meses y los ocho años y nueve meses de prisión por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones y prevaricación.

Entre los acusados se encuentran Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, que desempeñaban los cargos de presidente y director general, respectivamente, de la empresa pública Gestió d'Infraestructures S.A.U. (GISA), luego denominada Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U..

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La Fiscalía mantiene que ambos amañaron el proceso para adjudicar entre 2011 y 2015 contratos a empresas que integraban un cártel que pactó los precios con los que concurrían a los mismos para evitar la competencia.

En esta pieza del caso 3 % se investigan nueve expedientes de contratos públicos que se adjudicaron entre 2011 y 2015 por un importe total de más de cinco millones de euros para proyectos de carreteras catalanas, ferrocarriles de la Generalitat y Metro de Barcelona.

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Este lunes ha declarado como testigo Iñaki F.N., que entre 2003 y 2011 fue director general de REGSEGA, empresa pública de la Generalitat de Cataluña dedicada a la gestión de infraestructuras de regadío.

Iñaki F.N. ha dicho que en 2011 fusionaron las empresas públicas en Infraestructures, donde él pasó a ser técnico de riegos, lo que le llevó a demandar a la empresa primero por relegarle y luego por vulneración de derechos al tenerle en un despacho sin hacer nada hasta que finalmente estuvo de baja y fue despedido en 2013.

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El testigo ha relatado que ocupó ese tiempo analizando contratos y descubrió un sistema de baremos y valoración de ofertas dirigido a adjudicarlos siempre a unas empresas determinadas, en las que habían tenido intereses Quer y otros implicados.

Iñaki F.N. ha comentado que él presumía que altos cargos como el entonces conseller de Justicia, Germà Gordó, estaban relacionados con este asunto por lo que no se atrevió a denunciarlo en la Oficina Antifraude de Cataluña, dependiente de la Generalitat, y decidió informar en 2012 a medios de comunicación a través de un correo de forma anónima.

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Ha agregado que el 1 de abril de 2013 presentó denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia, que la derivó el 2 de mayo siguiente a la Autoridad de la Competencia de Cataluña.

También ha declarado como testigo Vicente F.C., que era responsable de Seguridad de la Información en Infraestructures.

Ha manifestado que Josep Antonio Rosell le encargó que averiguara de quién era el correo electrónico, denominado 'infraworker', desde el que se estaban denunciando supuestas prácticas corruptas en la empresa y que cuando ya sospechaban de Iñaki F.N. le pidieron ir a hablar con él "no para amenazarle" sino para que cesara en ello y "dar una solución al tema".

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Por otra parte ha dicho que dos o tres semanas antes de la operación de la Guardia Civil en la que tuvieron lugar las detenciones y los registros de esta operación Rosell le dio unos maletines con documentación y una caja fuerte para que los guardara en su casa.

Ha añadido que cuando tuvo lugar la operación policial decidió entregar todo ello a la Guardia Civil.

Y ha manifestado que cuando iba al despacho de Rosell y este no se encontraba en la sede de GISA su secretaria le decía que estaba con "el jefe, en refería a Germà Gordó", entonces conseller de Justicia con el gobierno de la Generalitat de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). EFE

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