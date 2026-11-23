Guardar

Vila-real (Castellón), 23 nov (EFE).- El centrocampista internacional canadiense Nathan Saliba se suma a la lista de bajas que tiene el Villarreal esta semana, en la que se medirá el miércoles al Slavia en Praga, en partido de la Liga de Campeones, y el domingo al Celta de Vigo en Balaídos, en la decimocuarta jornada de Liga.

El futbolista cayó de la convocatoria del pasado domingo ante el Barcelona por unas molestias en uno de sus tobillos, de las que se está a la espera de pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión.

PUBLICIDAD

El jugador norteamericano, que ya venía arrastrando molestias musculares, pudo acudir a la convocatoria de su selección, con la que incluso disputó algunos minutos, pero tras su regreso sintió molestias en un tobillo, lo que le apartó de la convocatoria de este último partido.

Saliba se suma a los ya lesionados Alassane Diatta, baja o que resta de temporada, Juan Foyth, Gerard Moreno e Ilias Akhomach, si bien en el caso de estos tres últimos el técnico Íñigo Pérez explicó que todos ellos evolucionaban favorablemente de sus problemas y habrá que ver si pueden incorporarse a lo largo de los próximos días al grupo. EFE

PUBLICIDAD

jmg sm/cmm